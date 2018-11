IL CINEMA DEI GIUSTI - “THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS” DEI FRATELLI COEN LO VEDETE SOLO SU NETFLIX MA NE VALE LA PENA - SI TRATTA DI SEI EPISODI WESTERN NATI PER UNA SERIE E FINITI A FORMARE UN FILM, PIENO DI OMAGGI E DI RIFERIMENTI ALTISSIMI A TANTI WESTERN STORICI DIVERSI, DA FORD A LEONE, E CON UN PAIO DI EPISODI MERAVIGLIOSI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS

Questo lo vedete solo su Netflix. Ma vale la pena. E’ The Ballad of Buster Scruggs, sei episodi western firmati Coen brothers, nati per una serie e finiti a formare un film, presentato a Venezia lo scorso settembre di fronte a un pubblico un po viziato. Forse non è un film perfetto, ma rimane un grande film, pieno di omaggi e di riferimenti altissimi a tanti western storici diversi, da Ford a Leone, e con un paio di episodi meravigliosi, come il primo, intitolato "Se hai visto le carte te le giochi", una specie di musical nero con Tim Blake Nelson killer canterino in mezzo al deserto.

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS

Insomma, i Coen tornano al mondo del Western, visitato col remake de Il Grinta, in ogni versione, horror, musical, gothic tale, giornaletto. Non tutti i sei episodi sono basati su loro stessi soggetti, non lo è quello del cercatore d'oro, ripreso da Jack London, né quello della carovana, ripreso da Stuart Little: E non tutti, in fondo, sono alla stessa altezza di storia e di regia, soprattutto rispetto al capolavoro del primo episodio con Tim Blake Nelson nei panni del killer canterino Buster Scruggs che dà il titolo a tutto il film, e ci sarebbe piaciuto veder sviluppato di più.

Ma tutti e sei hanno momenti di grande cinema alla Coen, una gran cura di fotografia, è di Bruno Delbonnel, di musica, è di Carter Burwell, ma la canzone di Tom Waits vi aprirà il cuore, e un cast principale e secondario strepitoso.

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS

Si va da un invecchiatissimo Tom Waits, appunto, come cercatore d'oro a Liam Neeson come medicine-man che gira il west con un carro di Tespi portandosi dietro un misterioso attore senza gambe né braccia, Harry Manning, che recita brani classici per i bifolchi. Ma c'è anche Brendan Gleeson come cacciatore di taglie che si esibisce in una versione personale di "Streets of Laredo" di tutto rispetto e James Franco come rapinatore di banche in quel di Tucumcari (ricordate l’inizio di Per qualche dollaro in più? “Questo treno non ferma a Tucumcari”).

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS

Il tono è quello favolistico ma violento di certi parti di Il Grinta, ma anche quello musicale e mitologico di Fratello dove sei?, che ci rivelò questo meraviglioso attore texano, Tim Blake Nelson. Al di là del puro divertimento, i Coen ci introducono decisamente verso un viaggio verso l'America profonda dei giornali e dei film degli anni 50 e 60, dei libri illustrati sull'avventuroso mondo del west.

Ma ci riportano a quel mondo con taglio nostalgico sì, ma anche piuttosto originale, visto che ogni episodio nasconde non una morale, ma una lezione violenta di vita che capovolge l'idea di un mondo pacifico e incontaminato. Siamo cioè non nel mondo mitico fordiano, ma piuttosto in quello di certi episodi horror della tv anni 60 che ci riportano a un west totalmente differente.

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS

Quello dei piccolo lettori e poi dei piccoli spettatori di allora. Così, ovvio che anche Leone venga omaggiato coi suoi banditi con tanto di spolverini, i morti ammazzati con una pallottola in testa, gli enormi interni da studio che tradiscono minuscoli edifici nella prateria. Magari qualche episodio è un po' lungo, magari non sembra esserci un progetto compatto di film, visto che c'è una precisa divisione in episodi da serie, ma che divertimento per i fan del western, che piacere nel vedere paesaggi veri e scenografie perfette. Col tempo questo film un po’ sbilenco, assolutamente non omogeneo, magari anche un po’ noioso, ci sembrerà un classico. E non c’è episodio che non abbia una trovata, una certa inquadratura che non ci sia rimasta addosso. Solo su Netflix.

