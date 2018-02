IL CINEMA DEI GIUSTI - ‘I PRIMITIVI’ È DELIZIOSO, DIVERTENTISSIMO E DOPPIATO DA CORRADO GUZZANTI: COSA VOLERE DI PIÙ? - LE GAG SONO TUTTE DIVERTENTI, I PERSONAGGI IN PLASTILINA IDIMENTICABILI, E LE TROVATE DEDICATE AL CALCIO FAVOLOSE. IL DOPPIAGGIO ITALIANO NON È MALE, ANCHE SE PENSO CHE GRAN PARTE DELLE BATTUTE SULLE SQUADRE E SUL CALCIO IN TV INGLESE NON POTESSE PROPRIO ESSER TRADOTTO…

Marco Giusti per Dagospia

I primitivi di Nick Park

i primitivi

Calcio, cavernicoli e animazione a passo uno. Cosa volere di più? Soprattutto se il film, questo delizioso, divertentissimo I primitivi, è diretto da Nick Park e prodotto dalla Aardman, lo stesso team che ci ha dato capolavori come Wallace e Gromit, Shaun la pecora, Galline in fuga. Di scena è una piccola tribù di cavernicoli che vive felicemente nei dintorni della odierna Manchester cacciando conigli. Il loro capo è certo Bobnar, doppiato in originale da Timothy Spall e da noi da Corrado Guzanti, non particolarmente interessato né alle novità né all’evoluzione della razza umana.

i primitivi

Così quando arriverà la quasi civiltà dell’era del bronzo, cioè il ben più evoluto esercito al comando di Lord Nooth, doppiato in originale da Tom Hiddleston e da noi da Salvatore Esposito, i cavernicoli non riescono a ribellarsi alla prepotenza dei conquistatori e cederanno senza combattere la loro vallata, rifugiandosi fra le rocce delle badlands. Ma un cavernicolo, Dug, doppiato in originale da Eddie Edmayne e da noi da Riccardo Scamarcio, non ci sta. Va a curiosare nella città di Lord Nooth, dove viene fatto prigioniero e scopre che gli uomini dell’età del bronzo vanno pazzi per il calcio.

i primitivi

Per cercare di recuperare la vallata perduta, Dug sfida a una partita a calcio la potente squadra di Lord Nooth, composta tutta di primedonne strapagate, e torna alla tribù. Così cerca di mettere in piedi una sorta di squadra per la partita, ma i cavernicoli non sembrano proprio portati per il calcio. Per fortuna avrà dalla sua una bella ragazza appassionata di calcio, Goona, doppiata in originale da Maisie Williams e da noi da Paola Cortellesi, rifiutata dai suoi concittadini proprio perché femmina, e il suo fido cinghiale amico, Grugno, doppiato a grugniti dallo stesso Nick Park. Gran parte del film sarà ovviamente dedicata alla preparazione atletica dei cavernicoli e poi alla partita vera e propria fra primitivi e uomini dell’età del bronzo.

i primitivi

Magari non è elaborato come altri film della Aardman, il tutto è estremamente semplice e rimanda ai tanti cartoni animati che si sono fatti sul tema, ma le gag sono tutte divertenti, i personaggi in plastilina, soprattutto il cinghiale Grugno, identico a Gromit, indimenticabili, e le trovate dedicate al calcio favolose. Il doppiaggio italiano non è male, anche se penso che gran parte delle battute sulle squadre e sul calcio in tv inglese non potesse proprio esser tradotto. Resta un gran divertimento per tutti, soprattutto per i più piccoli. In sala dall’8 febbraio. In barba a Sanremo.

i primitivi