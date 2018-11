IL CINEMA DEI GIUSTI – ROCKER SARDI E WENDERSIANI, “OVUNQUE PROTEGGIMI” È IL VOSTRO FILM. CERTO, NON VIAGGIAMO PER I DESERTI AMERICANI, MA TRA SASSARI E CAGLIARI, E IL SOGNO NON È LA CALIFORNIA, MA LA PIÙ VICINA SPAGNA – L’OPERA SECONDA DI BONIFACIO ANGIUS È BELLO, SERIO, RIGOROSO, ANCHE MOLTO ORIGINALE E UN FILO PIÙ GODIBILE DEL GIÀ NOTEVOLE PERFIDIA – VIDEO

Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius

Marco Giusti per “Dagospia”

Rocker sardi e wendersiani, questo è il vostro film. Un road movie con personaggi spostati alla ricerca di qualcosa che neppure loro sanno bene cosa sia. Certo, non viaggiamo per i deserti americani, ma tra Sassari e Cagliari, e il sogno non è la California, ma la più vicina Spagna. Questo non toglie che Ovunque proteggimi, opera seconda di Bonifacio Angius, prodotto dalla Ascent di Matteo Rovere e Andrea Paris, meravigliosamente fotografato da Pau Castejon, sia uno dei migliori film italiani dell’anno e bene ha fatto il Festival di Torino a presentarlo pochi giorni fa. Anche se avrebbe forse meritato una platea maggiore, la Quinzaine o Venezia.

Protagonista del film è una sorta di musicista ubriaco e maledetto che gira per la Sardegna come se fosse un fratellino delle rockstar svalvolate americane. Alessandro, interpretato da Alessandro Gazale, non più giovanissimo, suona un curioso genere che mischia la nenia sarda con la chitarra spagnola. E’ un tipo di musica così particolare che non trova più da tempo la giusta considerazione. Peccato.

Così, il suo diciamo “road manager”, un vecchietto sardo con occhiali che guida la macchina per lui, visto che la polizia gli ha tolto la patente ben quattro volte, lo molla per sempre (ha pure la moglie malata), e lui non trova di meglio che seguitare a bere, pippare, rimorchiare una ragazza. E’ al capolinea. Se ne rende ben conto. Ma incontra la donna della sua vita, Francesca Niedda, neppure lei giovanissima e neppure così a posto con la testa, al punto che le hanno portato via il figlioletta e la cosa la fa impazzire.

Ovvio che i due si attraggano. E Alessandro diventa l’angelo custode della ragazza nella missione di riprendersi il bambino e portarlo in Spagna. Bello, serio, rigoroso, anche molto originale e un filo più godibile del già notevole Perfidia, dove Alessandro gazale aveva un ruolo minore. Da non perdere. Esce il 29 novembre.

