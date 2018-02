IL CINEMA DEI GIUSTI – TUTTO COME PREVISTO AI "BAFTA", GLI OSCAR INGLESI: TRIONFA “TRE MANIFESTI”, UN PREMIO ANCHE A LUCA GUADAGNINO (MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE) - GARY OLDMAN MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA, FRANCES MCDORMAND MIGLIORE ATTRICE – È PIÙ CHE POSSIBILE CHE ANCHE AGLI OSCAR SI RIPETERANNO GLI STESSI PREMI. E "CHIAMAMI COL TUO NOME" VINCERÀ ANCHE LÌ SOLO LA SCENEGGIATURA NON ORIGINALE" - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Tutto come previsto ai BAFTA, gli Oscar inglesi, consegnati ieri sera al Royal Albert Hall di Londra. Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonaugh vince come miglior film, miglior film inglese emergente, migliore sceneggiatura, migliore attrice, Frances McDormand, miglior attore non protagonista, Sam Rockwell, mentre La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro è premiato per la miglior regia, musica, Alexandre Desplat, scenografia.

Il nostro Chiamami col tuo nome diretto da Luca Guadagnino, con quattro nomination, si deve accontentare solo della migliore sceneggiatura non originale, James Ivory. Gary Oldman per L'ora più buia è il miglior attore protagonista, e il film è premiato anche per il trucco. Alison Janney per I,Tonya come migliore attrice non protagonista. Blade Runner di Denis Villeneuve ottiene solo la miglior fotografia per Roger Deakins, Baby Driver il montaggio e Dunkirk il suono, Coco è il miglior film di animazione e il coreano The Handmaiden è il miglior film in lingua non inglese.

guadagnino

Tutto come previsto, insomma, anche se Blade Runner e Dunkirk ne escono come grandi sconfitti della stagione e l'onore del cinema inglese è salvato da Gary Oldman, che non poteva non vincere. Il principe William con Kate accanto vestita di verde scuro, premia come promessa dell’anno Daniel Kaluuua, il protagonista di Get Out. È più che possibile che anche agli Oscar si ripeteranno gli stessi premi, almeno per quel che riguarda quelli maggiori e gli attori. E quasi certo che Chiamami col tuo nome vincerà anche lì solo la sceneggiatura non originale.

