Marco Giusti per Dagospia

Black Panther di Ryan Coogler

Non lo fate vedere a Salvini, vi prego. Perché Black Panther di Ryan Coogler non è solo il primo film di supereroi neri della Marvel, inoltre salutato dalla critica americana come un capolavoro del genere, ma è anche una sorta di complesso trattato politico sulle Pantere Nere degli anni 60 e sulla possibile rivoluzione che ancora oggi potrebbe portare i neri di tutto il mondo verso la liberazione dai bianchi.

La guerra alla fine è un problema di famiglia, tra re T'Challa,Chadwick Boseman, Black Panther nonché capo moderato e pacifista della nazione Wakanda, e suo cugino Erik Killmanger, Michael B.Jordan, macchina da guerra, militante del black power, pronto a eliminarlo per imporre in tutto il mondo il predominio nero. E il tutto è possibile perché i wakandiani hanno infiniti giacimenti di vibranio, un metallo che serve a tutto, anche a costruire la tuta nera di Black Panther, che assorbe pallottole come se fossero borotalco e rende il supereroe ancora più forte.

Come se non bastasse, i wakandiani fingono di essere abitanti del paese più povero dell'Africa, mentre sono in realtà molto più evoluti di noi. E quando scendono in America, si mascherano tra i neri poveri e incazzati di Oakland, proprio dove Coogler ha girato il suo primo film, Fruitval Station, dedicato alla assurda morte di un cittadino nero ucciso dai poliziotti bianchi in una notte di Capodanno. Non è un caso che lo sgesso attore martirizzato in Fruitval Station, Michael B. Jordan, sia il cattivo rancoroso di Black Panther, sfruttato dai bianchi in me guerre ingiuste in tutto il mondo.

Erik ha le sue ragioni e si allea addirittura col terribile afrikaner Klaue, Andy Serkis, pur di arrivare a Wakanda per la sua vendetta. Ma mentre i maschi neri si ho Fiano di botte, come in ogni film di supereroi, sono le tante donne vicino a loro a dominare davvero la scena. Dalla Nakia di Lupita Nyong'o impegnata nel liberare le prigioniere di Boko Haram in Nigeria, alla incredibile guerriera calva Okoye di Danai Gurira, sempre a fianco di Black Panther armata di lancia, dalla mamma dell'eroe, Angela Basset, alla sorellina geniale Shuri di Laetitia Wright.

Questo spostamento sulle presenze femminili nei film di supereroi non dipende solo dal nuovo modello alla Wonder Woman, assolutamente vincente, ma era già presente nel fumetto. Al punto che i fan hanno protestato perché dal film sono state eliminate le scene lesbo tra le guerriere Okoye e Ayo. Molto attese. E al grido di #letayohaveagirlfriend le le rivogliono.

Alla fine Black Panther è un film politico e di grande intrattenimento. Inoltre pieno di grandi attori neri, da Forrest Whitaker a Isaack de Bankole. Effetti speciali fracassoni slni e grande fotografia si Rachel Morrison, la prima donna direttrice della fotografia candidata all'Oscar proprio quest'anno. Già in sala.

