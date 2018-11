IL CINEMA DEI GIUSTI - IN QUESTO “ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD”, SECONDO EPISODIO DEI CINQUE PROGETTATI DALLA ROWLINGS DEDICATI AL GIOVANE MAGO NEWT SCANANDER, INTERPRETATO DA EDDIE REDMAYNE, GLI ANIMALI NON SONO PIÙ LA SORPRESA VINCENTE, MA FANNO PARTE DELLA STORIA COME VECCHI AMICI, ANCHE SE ANIMANO NON POCO PARECCHIE SCENE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD

Preparatevi, perché non è così facile ritornare nel mondo di Harry Potter e degli Animali fantastici di J.K. Rowlings. Dovreste almeno sapere cos’è un Kappa, il mostro giapponese adorato da Ryonosuke Akutagawa o un Zouwu, un gigantesco gattone cinese assolutamente spaventoso ma vegetariano. Stavolta, in questo Animali fantastici: I crimini di Grindelwald ancora diretto da David Yates, secondo episodio dei cinque progettati dalla Rowlings dedicati al giovane mago Newt Scanander, interpretato da Eddie Redmayne, gli animali non sono più la sorpresa vincente, ma fanno parte della storia come vecchi amici, anche se animano non poco parecchie scene.

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD

Soprattutto la grande ricostruzione del circo Arlanus, sotto la direzione del pessimo Skander, in una Parigi meravigliosa fra le due guerre. Lì incontreremo la bella Nagini di Claudia Kim, un po’ donna un po’ serpente, che i fan della serie conoscono come futura compagna di Lord Voldemort negli Harry Potter. O il misterioso Credence Barebone di Ezra Miller, così ricercato dal cattivo della nuova serie, lo stregone pericolosissimo Gellert Grindelwald di Johnny Depp, che evade da New York all’inizio del film e progetta una rivolta sanguinosa di tutti i maghi.

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD

Nel corso della storia scopriremo che Grindelwalt vuole attrarre dalla sua parte Credence perché pensa che sia il solo in grado di battere il potente Albus Silente, direttore della scuola di Hogwarts, qui interpretato da un meraviglioso Jude Law, non ancora vecchio e barbuto come il Silente di Michael Gambon. Più che i nuovi animali fantastici, direi che sono le new entries di Jude Law e di Johnny Depp, che nel film precedente aveva solo un brevissimo cammeo, subentrando nel corpo di Colin Farrell, a dare nuova sostanza alla serie, unite ai ruoli sviluppati del Credence Barebone di Ezra Miller, e della Leta Lestrange della incantevole Leta Lestrange di Zoe Kravitz.

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD

Non è che siano più in ombra i protagonisti del primo film, dal Newt di Eddie Redmayne alla Tina di Katherine Waterstone, al Jacob di Dan Fogler, ma la Rowlings, che avrà bene in mente in suoi cinque episodi, che dovranno arrivare al 1945, ha bisogno in questo secondo atto di muovere certi personaggi per portare avanti il suo racconto. E tutto, o molto, ruota, forse un po’ verbosamente, attorno alle origini di Credence, che non sa bene chi sia e da cosa venga il suo misterioso potere.

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD

E molto sembra saperne Leta Lestrange, che appartiene a una potente famiglia di maghi. E’ vero, come hanno già notato in molti critici inglesi, che il film funziona davvero meglio sia visualmente, grazie ai contributi tecnici di maestri come Philippe Rousselot alla fotografia, Scottg Craig alla scenografia e Colleen Atwood ai costumi, sia attorialmente, grazie alle nuove presenze di Jude Law e Johnny Depp, ma anche alla grazia di Zoe Kravtz, che come plot.

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD

Narrativamente, diciamo, il film è piuttosto faticoso, e comunque, come in tante saghe cinematografiche e televisive, andrebbe visto all’interno della serie. Notiamo però che la Rowlings, che ha spostato la storia dalla New York del primo episodio alla vecchia Europa, tra Londra e Parigi, rimane la sincera democratica anti-Brexit e anti-sovranista che ben conosciamo.

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD

Grindelwald è un mostro che si aggira tra i continenti prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale che ci ricorda altri mostri a noi più vicini e gioca su facili battute salviniane (“La loro arroganza è la chiave della nostra vittoria”). E tutta questa difesa della razza pura, e dei confini, sappiamo che non porterà niente di buono. Newt, grazie all’espressione un po’ chapliniana di Eddie Redmayne e al suo carattere di buono assoluto di fronte al male, risolverà con la sua umanità qualsiasi situazione. Aiutato, certo, dai suoi animali fantastici. In sala da oggi.

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD