Marco Giusti per Dagospia

Stavolta vi divertite. Se amate i film di zombi, di nazi-zombi, i film di guerra coi nazisti cattivi, le avventure più assurde con i mad doctor che fanno esperimenti folli. Ho detto anche troppo. Ma questo Overlord, produzione di serie A, prodotto e ideato da J.J.Abrams, diretto dal notevolissimo Julius Avery, ha girato prima uno scantenatissimo Son of a Gun e sta preparando il nuovo Flash Gordon, scritto dal Billy Ray di Hunger Games, Captain Phillips e del nuovo Scorsese, The Devil and the White City, e dal Mark L. Smith di The Revenant, è uno splendore.

Per chi ama i film di genere, certo, cioè i film di guerra e gli splatteroni con gli zombi. Ma entrambe le parti mi sembrano riuscite, anche se il progetto di mischiare i due generi è, ovviamente, rischioso. Mettiamo una pattuglia di soldati americani disperati che, a poche ore dallo sbarco in Normandia, hanno una dannata missione da compiere in un paesino della Francia occupato dai nazisti.

E mettiamo che la pattuglia sucida scopra che, nello stesso paesino, i nazisti svitati stanno facendo folli esperimenti utilizzando i civili come cavie, per costruire dei super soldati zombie micidiali. Agli ordini del Fuhrer… Avete già sentito la storia? Io almeno due volte. In un vecchio peplum di Giuseppe Vari, Roma come Roma, e nel folle Shock Waves di Ken Wiederhorn con Peter Cushing e John Carradine e un bel gruppo di nazi zombie subacquei.

Qui, un po’ come in Hostel di Eli Roth, la scoperta horror arriva dopo un po’. Overlord ha dalla sua un fenomenale inizio di guerra con i soldati nella missione suicida che vengono paracadutati tra le bombe e vengono decimati dai tedeschi una volta a terra. Pochissimi di loro si salveranno. Come sempre.

Il cinico capitano Ford, Wyatt Russell (è il figlio di Kurt Russell e di Goldie Hawn), il buon soldato nero nato a Haiti, Boyce, interpretato dall’inglese Jovan Adepo vero protagonista del film, un soldato italo-americano, interpretato da John Magaro. Sarà una bella, ma agguerritissima ragazza francese, Chloe, Mathilde Olliver, a condurli a casa sua nel viallaggio della rischiosa missione.

Inoltre Chloe è insidiata dal terribile e eccitatissimo tenente Waffner, interpretato dal torvo Pilou Asbaek, un attore danese già visto in The Games of Thrones. Sarà Boyce, finito quasi per caso nel laboratorio di uno scienziato pazzo nazista, a capire che si stanno producendo dei prototipi di soldati-zombie. Il resto ve lo vedete. Personalmente preferisco la parte di guerra, ma anche la parte splatterona con gli zombi ci sta tutta. Altrimenti state a casa. In sala dall’8 novembre.