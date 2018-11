IL CINEMA DEI GIUSTI - SVEGLIATE LE SIGNORE DEI PARIOLI DI BUONE LETTURE. LORO I ROMANZI DI IAN MCEWAN GLI HANNO LETTI SICURAMENTE. QUESTO “CHESIL BEACH - IL SEGRETO DI UNA NOTTE”, È UN OTTIMO FILM, COSTRUITO FORSE SU UN SOGGETTO UN PO’ LIEVE, MA CON DIALOGHI SCRITTI BENISSIMO E DUE PROFONDE INTERPRETAZIONI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Svegliate le signore dei Parioli di buone letture. Loro i romanzi di Ian McEwan gli hanno letti sicuramente. Questo Chesil Beach-Il segreto di una notte, opera prima di un blasonato regista di teatro e di opera, Dominic Cooke, sceneggiato dallo stesso Ian McEwan che è partito da un suo racconto del 2007, interpretato dalla strepitosa Saorsie Ronan, per tre volte candidata all’Oscar, e dal non meno bravo Billy Howle, lo avete visto in Dunkirk, è un ottimo film, costruito forse su un soggetto un po’ lieve, ma con dialoghi scritti benissimo e due profonde interpretazioni. Siamo nel 1962.

Due ragazzi, figli di una Inghilterra ancora un po’ rigida, tra barriere sociali, razzismo, e scarsa voglia di cambiare, si amano dal primo istante che si sono incontrati e sognano una vita insieme in completa libertà. Del resto sono gli anni dei primi beatniks. Si sposano, decidono di passare la loro prima notte di nozze sulla spiaggia di Chesil Beach, e mentre si avvicinano per fare l’amore, sono entrambi vergini, fanno affiorare una serie di ricordi recenti e passati che ne descrivono il carattere e l’ambiente da dove provengono. Non solo.

Perché sono i loro ricordi a costruire come una barriera tra i due e a farci capire che quello che i due ragazzi faranno in quella stanza d’albergo è in fondo anche frutto di una educazione che non lascia loro molte scelte. Edward, Billy Howle, viene da una famiglia di piccola borghesia campagnola, con padre preside di scuola e madre cerebrolesa che passa le giornata a dipingere o a girar nuda per casa. Ma è pazza di Paolo Uccello.

Edward si è appena laureato in Storia e ama il rock’n’roll e Chuck Berry. Florence, Saorsie Ronan, viene da una famiglia più aristocratica, ma non poco classista, il padre ha una fabbrica e la mamma, Emily Watson, è insopportabile. Violinista, Florence ha messo in piedi un quartetto d’archi e sogna di poter esordire con loro a livello professionale. Edward e Florence si amano davvero, al di là di tutto, ma proprio questa prima notte di nozze può cambiare il loro futuro.

Non tutto funziona perfettamente nel film, forse perché Dominic Cooke, regista molto sensibile nella direzione degli attori, non ha i tempi cinematografici di un Sam Mendes, il regista che per prima avrebbe dovuto portare sullo schermo il testo di Ian McEwan con Carey Mulligan protagonista. Ma l’interpretazione di Saorsie Ronan, davvero favolosa, e di Billy Howle compensano certe lentezze di regia. Forse il finale, che si svolge nel 1975 e nel 2007 non piacerà a tutti. In sala dall’8 novembre.

