IL CINEMA DEI GIUSTI - SVEGLIATE LE SIGNORE DI PRATI CHE È ARRIVATO IL LORO FILM, TUTTO AL FEMMINILE: STO PARLANDO DI “LA CASA DEI LIBRI”, SCRITTO E DIRETTO DA ISABEL COIXET, CON LA VECCHIA INGHILTERRA CUCINATA IN SALSA CATALANA - E’ IL DIFFICILE TENTATIVO DI FLORENCE, VEDOVA INGLESE DI BUONE LETTURE, DI PORTARE AVANTI UN RAFFINATO NEGOZIO DEI LIBRI ALLA FACCIA DELLE STRAVAGANZE E DELL’IGNORANZA DEI PAESANI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

LA CASA DEI LIBRI

Svegliate le signore di Prati che è arrivato il loro film. Tutto al femminile. Sto parlando di La casa dei libri, scritto e diretto da Isabel Coixet, con la vecchia Inghilterra cucinata in salsa catalana, film premiatissimo in Spagna con ben tre Goya, i loro David, per Miglior Film, Regia e Sceneggiatura. Tratto da un inglesissimo romanzo di Penelope Fitzgerald, ambientato nel 1959 nel paesino marinaro di Hardborough nel Suffolk, vede il difficile tentativo di Florence, vedova inglese di buone letture e di qualche sostanza economica, interpretata da Emily Mortimer, di portare avanti un raffinato negozio dei libri alla faccia delle stravaganze e dell’ignoranza dei paesani.

LA CASA DEI LIBRI

Florence ha avuto però la disgraziata idea di rilevare per la sua libreria un luogo, pensato infestato dai fantasmi, che interessa anche a una ricca signora del posto, Mrs Gamart, interpretata da Patricia Clarkson, che lo vede più adatto per farne un centro d’arte. A difenderla c’è però il, misterioso e potente Mr Brundish, un grande Bill Nighy, che stabilisce con Florence un curioso rapporto romatico letterario.

LA CASA DEI LIBRI

Lei gli porta i grandi libri scandalo del momento, perfino “Lolita” di Vladimir Nabokov, e lui la protegge come può. Ma Mrs Gamart è cattiva e ha parenti addirittura in politica. E vede la sfida con Florence come una lotta di classe.

Buon film per gli amanti delle buone letture, malgrado l’apparenza inglesissima, è quasi del tutto spagnolo, con interni girati a Barcellona e esterni nel Nord dell’Irlanda. Ma le signore ci cascheranno facilmente. Del resto la Coixet è una buona regista di solida esperienza e sa anche muovere bene le sue protagoniste, anche se è Bill Nighy a svettare. Solo un filo soporifero. In sala da giovedì 27 settembre.

LA CASA DEI LIBRI