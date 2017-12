CLIC! ECCO IL FOTOGRAFO PIU' FORTUNATO DEL MONDO: RUSSELL JAMES IMMORTALA DA 20 ANNI GLI ANGELI DI 'VICTORIA'S SECRET' E ORA PUBBLICA IL LIBRO RACCONTANDO IL BACKSTAGE DELLO SHOW IN LINGERIE, CHE AL TEMPO DEI SOCIAL VALE DI PIU' DEL FRONT STAGE

Negli ultimi 20 anni c’è un fotografo che ha avuto accesso esclusivo nel backstage per fotografare i 300 angeli di ‘Victorias’ Secret’, tra cui Bella e Gigi Hadid, Miranda Kerr, Gisele Bundchen, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Taylor Hill.

Si chiama Russel James, australiano di 55 anni, e ora pubblica il libro ‘Backstage Secrets: A Decade Behind the Scenes at the Victoria's Secret Fashion Show’, con le immagini più sexy che possiate immaginare e qualche annotazione su come lo spettacolo sia diventato un fenomeno culturale.

kendall jenner bacia gigi hadid

Al 'Daily Mail' racconta come sia cambiato lo spettacolo in questo ultimi anni: «Prima il dietro le quinte era spartano, tutto il glamour si consumava sul palco. Ora, con i social media, foto e storie del backstage valgono più di quelle sul palco. Prima ero l’unico a girare con la macchina fotografica, ora scattano in centinaia».

il fotografo russell james sara sampaio e kendall jenner

Parla di un ambiente ‘delicato’, dove ogni modella è una star a sé stante e anche i grandi nomi temono quella passerella, ma alla fine vince la squadra, l’insieme di modelle, musica, luci e outfit.

