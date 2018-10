Riceviamo e pubblichiamo:

i simone coccia colaiuta 01 e corona

Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della deputata del PD Stefania Pezzopane, scende in campo al fianco di Fabrizio Corona, postando, sui suoi profili Facebook e Instagram, frasi e video a carattere non solo diffamatorio, ma anche minaccioso, nei confronti di Ilary Blasi, che al GFVip aveva affrontato coraggiosamente Corona ricordandogli alcuni suoi comportamenti scorretti e mettendolo di fronte alle sue responsabilità.

In quanto affermato da Simone Coccia Colaiuta (che si vanta della sua amicizia e del suo rapporto di collaborazione con Corona), chi si occupa di leggi, non avrà certamente difficoltà a riscontrare, oltre ad una esplicita diffamazione, anche delle evidenti minacce a carattere estortivo, probabilmente in complicità con Fabrizio Corona, visto il contenuto del video, nel quale dice ad Ilary Blasi

coccia colaiuta e fabrizio corona 002

"TUTTA L'ITALIA SA QUELLO CHE AVETE FATTO TU E TUO MARITO, DIVERTIMENTI, FESTE E FESTINI, QUINDI...", e visto anche il contenuto del suo post su Instagram, con allegata foto di lui con Corona, nel quale scrive "ORGOGLIOSO DI TE BRO, L'HAI ASFALTATA... CACCIA DUE FOTO DI TOTTI QUANDO FACEVA I FESTINI... CI VEDIAMO A MILANO".

Come fa ad affermare, Simone Coccia Colaiuta, che Ilary Blasy e Francesco Totti hanno fatto dei festini compromettenti, e come fa a sapere che di tali festini esistono immagini compromettenti, tanto da poter affermare e consigliare al suo amico Fabrizio Corona di tirare fuori le foto di tali festini ?

coccia colaiuta e fabrizio corona 001x

Tutti questi elementi, se andassero in mano ad un serio magistrato, potrebbero certamente all'apertura di un fascicolo non solo per diffamazione e minacce, ma anche per un probabile tentativo d'estorsione in danno di Ilary Blasi e Francesco Totti, con conseguenze penali ben prevedibili per Fabrizio Corona e Simone Coccia Colaiuta, entrambi pluri-pregiudicati per vari numerosi ed importanti reati penali.

coccia colaiuta e fabrizio corona 001 il ken umano e simone coccia fabrizio corona ilary blasi ilary corona stefiania pezzopane simone coccia pasquetta 2018 ilary corona fabrizio corona ilary blasi stefania pezzopane simone coccia sulla neve simone coccia stefania pezzopane simone coccia simone coccia simone coccia stefania pezzopane simone coccia in piscina CORONA PROMETTE VENDETTA CONTRO ILARY E TOTTI stefania pezzopane simone coccia mister italia il ken umano e simone coccia