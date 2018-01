COME UNA FEMMINISTA DEI POVERI PUÒ AFFONDARE IL MOVIMENTO #METOO - UN’ANONIMA 24ENNE ACCUSA L’ATTORE COMICO AZIZ ANSARI DI AVERLA MOLESTATA SESSUALMENTE. IN REALTA' RACCONTA UN APPUNTAMENTO UN PO’ MALDESTRO IN CUI LEI FA E RICEVE SESSO ORALE, E QUANDO CHIEDE DI FERMARSI, LUI LE CHIAMA UN UBER - L’ARTICOLO DIVENTA UN BOOMERANG CONTRO I MILLENNIAL PIAGNONI

1. L’ARTICOLO (ANONIMO) CHE HA SOLLEVATO IL CASO: ‘SONO USCITA CON AZIZ ANSARI. SI È RIVELATA LA NOTTE Più BRUTTA DELLA MIA VITA’

2. EDITORIALE AL FEMMINILE DEL 'NEW YORK TIMES': L'UNICA COLPA DI AZIZ ANSARI E' QUELLA DI NON SAPER LEGGERE IL PENSIERO

3. IL CASO ANSARI: «LA MIA PEGGIORE NOTTE DI SESSO (CONSENZIENTE)» SE LE ACCUSE ALL' ATTORE DIVENTANO UN BOOMERANG

Giuseppe Sarcina per il Corriere della Sera

la foto di aziz ansari scattata dalla presunta vittima

Qual è la differenza tra «consenso» e «pressione»? Basta il «linguaggio del corpo» per stabilire se un' avance è in realtà «un assalto sessuale»? I media americani si interrogano e si dividono, anche con asprezza, rilanciando la storia di una serata tra l' attore Aziz Ansari, 34 anni, fresco vincitore del Golden Globe, e una fotografa ventitreenne di Brooklyn che ha descritto la «peggiore notte» della sua vita al sito Babe.net .

E allora è necessario seguire i ricordi di «Grace», questo è il nome di fantasia scelto dalla ragazza, perché i dettagli, in questo caso, sembrano decisivi.

I due si conoscono alla festa per gli Emmy Awards, nel settembre del 2017, a New York. «Bella gente», come dicono i collezionisti di party: drink e facilità di chiacchiera. Grace si avvicina all' attore, attirata, dice, dalla sua macchina fotografica, un vecchio modello degli anni 80.

la foto della cena con aziz ansari scattata dalla presunta vittima

Aziz è brillante: le chiede il numero di telefono. Concesso, ci può essere un seguito.

Si rivedono più o meno una settimana dopo, a Manhattan. Grace sale nell' appartamento a Tribeca di Ansari, bevono un po' di vino bianco («anche se io avrei preferito il rosso, ma non me lo ha chiesto»), poi vanno a cena al Grand Banks, un elegante Oyster bar sul fiume Hudson.

La conversazione è fluida, divertente. Ma a un certo punto, racconta la donna, Aziz cambia marcia. Improvvisamente ha fretta di andare, di riportare Grace nel suo appartamento. E da qui in poi le versioni e le percezioni divergono. Il resoconto dell' ospite è quello di un assedio che piano piano diventa un' insopportabile forzatura. Per Ansari, invece, è la conclusione «naturale» di un flirt: un rapporto intimo consensuale. Il sito Babe.net non taglia nulla. Vediamo le manovre dell' attore: sbottona di là, tocca di qua, andiamo sul divano, togliamoci i vestiti, bevi ancora un po' di vino, vorrei farti questo e quest' altro, vado subito a prendere un preservativo. E osserviamo le reazioni di Grace: non correre troppo, aspetta un momento, scusa devo andare un attimo in bagno.

aziz ansari

La giovane rende pubblico il bilancio della serata e lo showman, in un comunicato ufficiale, conferma: sesso orale reciproco, ma non un rapporto intimo completo.

Finisce con Grace che, dopo l' ennesimo rifiuto, torna a casa in Uber: «Ho pianto per tutto il tragitto. A quel punto mi sono sentita come violentata. L' ultima ora era stata completamente fuori dal mio controllo».

Per Ansari, invece, è andata in un altro modo: «Siamo andati a cena e la serata è finita con "un' attività sessuale" che tutto lasciava pensare fosse completamente consensuale».

La vicenda diventa un fatto pubblico, politico. Sul sito di The Atlantic , la scrittrice Caitlin Fanagan difende Aziz: «La giornalista di Babe e la fotografa di Brooklyn hanno diffuso con cinismo una serie di dettagli più per ferire e umiliare Ansari che per convalidare la loro narrazione».

AZIZ ANSARI MASTER OF NONE CON LA MASTRONARDI

E lunedì 15 gennaio sul New York Times interviene l' editorialista Bari Weiss: «Sono orgogliosa di essere una femminista, ma ecco che cosa penso di Grace. Se te ne vai in giro nuda con un uomo, è chiaro che lui cercherà di fare sesso con te».

Dall' altra parte, l' autrice Jessica Valenti si schiera con Grace: «Molti uomini leggendo quanto dichiarato da Aziz Ansari penseranno che quella era una normale interazione sessuale. Ma parte di ciò che le donne stanno dicendo ora è che la cultura che considera "normali" queste cose non funziona più». E Jamil Smith, opinionista del Los Angeles Times aggiunge: «Io qui non ci vedo alcun tipo di consenso da parte di Grace. È agghiacciante vedere come si voglia distogliere l' attenzione da un comportamento coercitivo e violento». E la discussione riparte.

AZIZ ANSARI MASTER OF NONE