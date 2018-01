COME POTREMO CREDERE DI NUOVO ALL’AMORE? - FINISCE A STRACCI TRA ‘LENTICCHIO’ E SELVAGGIA: I DUE PROTAGONISTI DI ‘TEMPTATION ISLAND’ SI SONO LASCIATI E ORA LUI LA COPRE DI INSULTI: ‘UNA SFRUTTATRICE ARRAFFA SOLDI. SI FA LE FOTO COI ROLEX DEL NUOVO FIDANZATO. AVRÀ UN CONTO IN BANCA MEGLIO DEL MIO, MA QUANTO CAVOLO È BRUTTO?’ - LEI: ‘RUOTA GIRA E LE BRUTTE PERSONE PAGANO PRIMA O POI’ - VIDEO

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma sono stati i protagonisti della quarta edizione di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. I due, nonostante i diverbi e gli imprevisti, sono usciti dal programma ancora insieme, ma qualche mese dopo la relazione è naufragata definitivamente nonostante i tentavi del personal trainer romano di riconquistare la fiducia della Roma.

Da quel momento tra i due sono iniziati gli scontri sui social tra frecciatine al veleno e accuse reciproche. La ballerina romana sembra aver voltato pagina accanto a Luca, suo ex fidanzato prima di incontrare Francesco. Sotto un suo scatto su Instagram, la Roma ha voluto chiarire a tutti i suoi follower la sua posizione nei confronti di Chiofalo attraverso un commento molto piccato verso chi ancora insinuava che tra i due ex ci fosse qualcosa: “Francesco è stato falso nel mentre era con me. Tranquilli, l’importante è che lo so io e non voi. Per me può solo che morire nel passato quella brutta persona. Perché è veramente brutta… Infatti per me la ruota è girata benissimo, per lui non credo proprio. Le persone cattive pagano poi. E infatti sta pagando“.

Non si è certo fatta attendere la replica di Francesco, che attraverso le Instagram Stories tuona così: “Ma perché lei parla di me? Non è fidanzata con quel carciofo che si compra i follower? Le ha pure comprato un Rolex falso. Forse le manco? La verità è che lei è innamorata di me ma sta con lui per i soldi, lui è miliardario. Lei una sfruttatrice arraffa soldi lui un plagiato succube. Lui avrà il conto in banca meglio del mio, ma quanto cavolo è brutto? […] Cara Selvaggia smettila di stalkerizzarmi che ti denuncio“.

