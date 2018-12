COME TI S-CARICO IL CLIENTE – "STRISCIA" SVELA L'ULTIMA TRUFFA DEI TASSISTI A MALPENSA: SI RIFIUTANO DI PORTARE I CLIENTI PER CORSE DI POCHI CHILOMETRI E QUANDO SI CONVINCONO A DARE "UN PASSAGGIO" NON FANNO PARTIRE IL TASSAMETRO: “LA TARIFFA E’ FISSA… “ – ECCO A QUANTO AMMONTA – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Strano, ma vero: spesso e volentieri nella stazione dei taxi di Milano Malpensa i tassisti rifiutano di portare i clienti per corse di pochi chilometri. Per esempio, un cliente chiede: "Vorrei andare al Best Western di Cardano". "C’è la navetta, non ti porto in taxi" la laconica risposta. Un caso su cui alza il velo Striscia la Notizia, in un servizio di Valerio Staffelli trasmesso dal tg satirico di Canale 5 martedì 11 dicembre: i tassisti, insomma, rifiutano i clienti per quelle che considerano corse troppo poco remunerative.

E quando uno dei tassisti viene convinto a dare "un passaggio" dal gancio di Striscia la Notizia, quest'ultimo viene attaccato: "Non avete rispetto per la gente che lavora". Quindi, rifiuta di far partire il tassametro: "La tariffa è fissa, 25 euro". Poco dopo, il test viene ripetuto davanti alle telecamere: la costa per Cardano? 13,10 euro con il tassametro regolarmente acceso.

