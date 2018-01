COMPAGNA DI SCUOLA, COMPAGNA DI VITA – DA BONO VOX E ALISON A ED SHEERAN E CHERRY: QUELLI CHE SI SONO CONOSCIUTI IN CLASSE E FIDANZATI UN PO’ PIU’ GRANDI – IL RECORD? NEANCHE A DIRLO, E’ DI MESSI: CONOSCE ANTONELLA ROCCUZZO A CINQUE ANNI, A OTTO LE PROMETTE CHE SAREBBE STATA SUA MOGLIE E ONORA L'IMPEGNO IL PRIMO LUGLIO 2017

Elvira Serra per il Corriere della Sera

Non sarà certo l' ultimo, ma di sicuro è tra i più romantici. Ed Sheeran, la popstar ventiseienne da 57 milioni di dollari, ha appena annunciato di essersi fidanzato ufficialmente con Cherry Seaborn, quasi coetanea, che conosceva dai tempi delle superiori alla Thomas Mills High School di Framlingham, nel Suffolk. «Siamo felici e innamorati e anche i nostri gatti sono contenti», ha scritto lui su Instagram; i quadrupedi, per la cronaca, si chiamano Calippo e Dorito.

Ed e Cherry si erano persi di vista dopo il diploma, ma nel 2015 si sono ritrovati a New York grazie a un amico comune. La relazione è diventata pubblica l' estate successiva, alla festa del 4 luglio organizzata da Taylor Swift a casa sua.

A fine settembre del 2017, con l' uscita del singolo Perfect , è stato chiaro anche ai fan che lui stava facendo sul serio: « Ho trovato una ragazza, bellissima e dolce/ Non sapevo che fossi proprio tu quella che mi stava aspettando/ perché eravamo solo dei bambini quando ci siamo innamorati/ senza sapere cosa fosse/ Siamo ancora bambini, ma siamo così innamorati ...».

L' amore che nasce sui banchi di scuola è un grande classico nel repertorio sentimentale della nostra vita. Se non è successo a noi, è successo a dei nostri amici, persi e ritrovati dopo le prime timide simpatie in classe. C' è chi non ha avuto dubbi da subito. Uno di loro è Bono Vox, che ha conosciuto Alison Stewart nel 1975 alla Mount Temple School di Dublino e da allora non l' ha più lasciata. Si sono sposati nel 1982 e insieme hanno avuto quattro figli: Jordan, Eve, Elijah e John. Pure il regista Ron Howard si è innamorato di sua moglie Cheryl al liceo, l' ha sposata nel 1975 e ha avuto da lei tre figlie e un figlio: Bryce, le gemelle Paige e Jocelyn, e Reed Cross.

È sempre al liceo che si sono innamorati e mai più lasciati (finora) Susanne Thier e Sebastian Kurz: lei ha 26 anni e lavora al ministero delle Finanze austriaco, lui ne ha 31 ed è cancelliere federale dell' Austria. La scintilla è scoccata davanti al distributore di junk food del liceo ginnasio Erlgasse di Vienna e ha resistito al vento della politica. Si sono dati il primo bacio a una festa della scuola i norvegesi Edvard e May-Britt Moser, mano nella mano anche nel momento di ricevere il Nobel per la Medicina per i loro studi sul cervello umano, nel 2014.

Ma c' è chi ha sentito di essere fatto per un' altra persona ben prima del ballo di fine anno, quando era solo un bambino. Prendete Ron ed Hermione, gli amici di Harry Potter: in fondo noi avevamo capito dal primo libro che sarebbero finiti insieme, anche se abbiamo dovuto aspettare l' epilogo del settimo romanzo per esserne certi. Nessuna incertezza, invece, per Lionel Messi: conosce Antonella Roccuzzo a cinque anni, a otto le promette che sarebbe stata sua moglie e onora l' impegno il primo luglio 2017, davanti a 250 invitati e ai due figli, Thiago e Mateo.

Al settimanale F , la giornalista e scrittrice Francesca Barra ha raccontato di non aver mai dimenticato il sorriso dell' attore Claudio Santamaria, suo attuale compagno, durante il loro primo lento ballato a Policoro: lei aveva undici anni, lui sedici. Quella sera d' estate non successe nulla, ma è stato un bel ricordo da rievocare molto, molto tempo dopo. Quando si sono ritrovati, ormai adulti.

