COMPAGNI DI SCUOLA, 30 ANNI DOPO – ROMA CELEBRA IL FILM DI VERDONE CON UNA PROIEZIONE SPECIALE AL CINEMA EUROPA – L’ATTUALITÀ DEI PERSONAGGI: IL VISCIDO VALENZANI, LO SFIGATO CIARDULLI, VALERIA E LUCA, LA COPPIA NATA TRA I BANCHI E FINOCCHIARO, IL CAFONE ARRICCHITO SEMPRE PRONTO A SFOTTERE TUTTI – VIDEO E FRASI CULT

Romolo Buffoni per www.leggo.it

"Piero, Er Patata. Perché come lo chiamate voi? Professore? Ma dai". La festa dei Compagni di Scuola compie 30 anni. La reunion nella villa di Federica (pare proprio sia stata lei a catturare le 4 piotte a Finocchiaro...), organizzata con un giro di telefonate dal fisso (rarissimi all'epoca i telefonini), resta sempre attuale.

Oggi come allora ci si può rispecchiare nel viscido Valenzani, politico in carriera, nello sfigato Ciardulli, squattrinato sedicente cantante-star, in Valeria e Luca la coppia nata fra i banchi e poi scoppiata. Oppure in Finocchiaro, il cafone arricchito sempre pronto a sfottere tutti («a me a battuta me piace, nun te posso fa gnente») che si accanisce con Fabris «guardate com'eri, guardate come sei: me pari tu zio!». Er Patata Carlo Verdone, sul set e dietro la macchina da presa, centrò il bersaglio con un film che ha fatto epoca.

Ispirata all'americano Il Grande Freddo di Lawrence Kasdan e a una festa alla quale parteciparono davvero lui e il cognato Christian De Sica, la pellicola è talmente riuscita da far trascurare che dentro vi si parlano una mezza dozzina di dialetti. Piuttosto strano per dei compagni di scuola.

Un film capace di far ridere a crepapelle nel primo tempo e di immalinconire nel secondo, quando Cristina (Natasha Hovey) l'alunna sedotta dal Professore e fatta sbandare dal perfido Valenzani scappa via urlando: «Non voglio diventare come voi». Ma chissà se c'è riuscita.

Sabato alle 19,30 Verdone (Piero Ruffolo, Er Patata) sarà alla proiezione celebrativa del film al cinema Europa di Roma. Si riderà ancora con un cast unico: Chistian De Sica (Ciardulli), Massimo Ghini (Valenzani), Nancy Brilli (Federica), Eleonora Giorgi (Valeria) e Athina Cenci che vinse il David di Donatello per l'interpretazione della psicologa Maria Rita Amoroso. Sarà l'occasione per ricordare gli scomparsi Angelo Bernabucci (Walter Finocchiaro) morto nel 2014 e Piero Natoli (Luca) stroncato nel 2001 a soli 53 anni da un aneurisma cerebrale: «Chi vuol esser lieto sia...» ammonisce il vecchio maggiordomo passeggiando fra le macerie della classe a fine festa. Perché i ricordi restano, ma la gioventù purtroppo vola via.

COMPAGNI DI SCUOLA, LE FRASI CULT

Fabris: Finocchiaro? Finocchiaro! Ciao.

Finocchiaro: [lunga pausa] Ahò, m'arendo: chi dovresti da esse' te?

Fabris: Ma come, non mi riconosci?

Finocchiaro: No!

Fabris: Sono Fabris!

Finocchiaro: Fabbris? Ma che me sta a pijà per culo? Ahò! [ride]

Fabris: Sono un po' dimagrito, un po' stempiato... Ma sono Fabris, primo banco a destra...

Finocchiaro: Nun ce prova'... Tu c'hai avuto 'n crollo... d'ottavo grado d'a scala Mercalli però!

Suocero: Piero, guardame bene 'nfaccia! Che c'ho 'a faccia da santo io?

Er Patata: Non lo so.

Suocero: [Urlando] C'ho 'a faccia da santo?

Er Patata: S..

Suocero: No!

Er Patata: No!

Suocero: Nun so' un santo manco io. Anzi, se c'è uno che je dovrebbero da' l'Oscar der mignottaro quello so io!

Moglie: Ma che ce perdi pure tempo, ce perdi? Nun lo vojo più rivede' quello schifoso!

Er Patata: 'A senti? Tanto è lei che nun me vo' più! Mejo no?

Suocero: Ma statte zitta, nun ce rompe li cojoni! [Al Patata] Pure su' madre, sai?, me faceva così se me beccava. E tu manco te lo immagini quello che ho fatto io: bianche, nere, gialle, more, bionde... davanti, de dietro, in piedi, a pecoroni, 'nginocchio...

Er Patata: Ma io mica so' a 'sti livelli, ahò!

Suocero: ...però al primo campanello di allarme, tac, taglio netto. E lo sai perché? Perché?

Er Patata: Perché?

Suocero: Perché la famiglia è sacra!

Finocchiaro: Ma che è, ahò?

Tony Brando: Come, che è? È un Sironi! Tra i più famosi. Pubblicato su tutti i cataloghi.

Finocchiaro: Ma c'ha 'e zinne viola!

Tony Brando: Certo! È del periodo pessimista! Il più raro. [...] Questo se t'o attacchi in ufficio c'hai uno scatto da così a così!

Finocchiaro: Ahò ma che me stai a cogliona'? Io c'ho 'n centro carni! Se m'attacco questo, fa la réclame d'a carne guasta!

Tony Brando: Ma te lo metti in casa, fai un figurone! Io ce l'ho avuto in salotto per vent'anni, tu non sai quanto m'ha aiutato a me, le serate che m'ha risolto... perché è anche un argomento di conversazione, sai?

Finocchiaro: Ah c'è pure chi c'ha il coraggio de parla' de 'sta crosta?

Tony Brando: Ma che scherzi? Infatti, c'è pure chi dice: se c'ha 'e zinne viola, de che colore c'avrà er culo?

Finocchiaro: Sì, turchese!

Fabris: Ma che senso ha rivedersi dopo tanti anni? Secondo me non viene quasi nessuno.

Finocchiaro: Ahò, a te te conviene sperallo, sa'!

Postiglione: A parte i gusti personali, il concetto di buono o non buono, di gustoso o disgustoso, chi l'ha stabilito?

Finocchiaro: Famme capi', ma che ce voi convince' ch'a merda è bona?

Santolamazza: Llle-ggo... llle-ggo... llle-ggo...

Tony Brando: Ma che te leggi, i Promessi Sposi? Forza aprigli 'ste carte!

Lepore: Calma, calma, se no, non mi ci si diverte! Ecco...

Santolamazza: Llle-ggo. Llletto. Le tue scentomila... più altre trescentomila.

Tony Brando: [passando la mano a poker] Non c'hai le gambe, ma c'hai un gran culo!

Lepore: Non direi: ha due nove...

Tony Brando: Due nove???

Santolamazza: Due nove...

Finocchiaro: Ma come? Famo er pokerino, famo er pokerino... pò cò tre ganci te caghi sotto??? Tzè, ma vedi d'annattene, va!!!

Er Patata: [al telefono con Finocchiaro] Ho sbagliato festa! Ho sbagliato villa... Infatti me coincideva tutto: er cancello, er chiosco, er vialetto... Solo che quando so' entrato m'è preso un colpo, perché ho visto duscento teste bianche, tutti vecchi, co'e rughe in faccia [passano due invitati] me so' detto: ammazza come ce siamo ridotti!

Invitato: Fine, molto fine.

Invitata: Sì, veramente di classe.

[...]

Er Patata: [al telefono con Finocchiaro] Senti... Il problema qua è un altro: quando io so' entrato, c'evo quattro bottiglie de champagne, che erano per Federica. So' entrato e se l'è prese 'sta padrona de casa eh! che m'ha pure ringraziato... Che devo fa?

Finocchiaro: Allora fattele rida'!

Er Patata: Che me faccio rida' eh! hanno stappate e se le stanno pure a bere eh!

Finocchiaro: Ma che cacchio m'o chiedi a fa': fregaje er portacenere! Movete daje va'!

Er Patata: [passano di nuovo i due invitati]Come je frego un portacenere? Mo' così... je frego... [rivolgendosi ai due invitati che lo stanno guardando malissimo] Scusate ma sempre qua dovete passa'?

Finocchiaro: Puzzava da vivo! Figuramose che c'è dentro quella bara!

Finocchiaro: Ahò, ma 'ndo li hai rubati 'sti fiori? Su una tomba? 'N vedi quanto so' brutti ahò!

Luca: Oh! Ma lo sapete come s'è espressa? Ha detto: "gentilmente glie dica che me richiamasse subbbito".

Finocchiaro: [ridendo] Con 35 bi?

Luca: Ah Finocchia', ma come lo vedi Er Patata?

Finocchiaro: [ridendo] Male, male!

Finocchiaro: Ragazzi! questo parla pure nel sonno! [tutti ridono] È indistruttibbile, je volemo da' 'na martellata?

Postiglione: [nel sonno] Mamma, mamma, ma perché non mi ascolti? Mamma, eh?

Finocchiaro: Manc'a madre 'o sta' a senti'!

Er Patata: [al telefono con la moglie] Ma quali strafiche? Ma quali strafiche? Quali? Ma se erano orribili all'epoca del liceo, pensa adesso che so' diventate queste no?