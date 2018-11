10 nov 2018 16:16

COMPRAMI, IO SONO IN VENDITA – IL CARTONATO A GRANDEZZA NATURALE DI ELISABETTA CANALIS IN "VENDITA" SU AMAZON. E LEI CI SCHERZA SUI SOCIAL: “ORA NE ORDINO UNO PER MIA MADRE” – LA FOTO DA GEISHA CHE HA MANDATO IN DELIRIO I FAN (EMILY RATAJKOWSKI JE SPICCIA CASA!)