DE FILIPPI, NOVITÀ A «UOMINI E DONNE»

Nei corridoi degli studi Elios di Via Tiburtina, a Roma, gira insistente la voce che Maria De Filippi, 56, sia molto delusa da un noto opinionista fisso (ma di seconda linea) di Uomini e Donne. Pare che il "ragazzino" abbia le ore contate. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

LA VOLPE È NERVOSA

A Viale Mazzini, in molti hanno notato che Adriana Volpe, 44, in quest¹ultimo periodo è più "difficile" del solito. Sembra che la conduttrice stimata da Michele Guardì fatichi ad adattarsi al suo nuovo co-conduttore Massimiliano Orsini. Si dice che quest¹ultimo non abbia mai digerito l¹uscita da Mezzogiorno in Famiglia della sua ex collega e grande amica Manila Nazzaro. Riuscirà Adriana, dopo i noti dissidi con Giancarlo Magalli, a trovare un po' di pace?

DANIELE BOSSARI OPINIONISTA ALL¹«ISOLA DEI FAMOSI»

Il vincitore del GF Vip Daniele Bossari, 43, in attesa di sposare la sua Filippa Lagerback, 44 (qui, insieme), si dedica a un altro reality. Farà l'opinionista con Mara Venier all'Isola dei famosi: i dettagli sono in via di definizione. La nuova Isola partirà lunedì 22 su Canale 5 _(G.C.).

PERCHÉ GIGI DICE CHE TORNERÀ DA ANNA?

Come mai Gigi D'Alessio, 50, tende a minimizzare la fine della sua storia d'amore con Anna Tatangelo? Perché si ostina a ventilare un ritorno con l'ex compagna? A Oggi risulta che Anna sia irremovibile dalle sue posizioni e che mantenga con D'Alessio rapporti civili e distesi solo per amore del loro Andrea. A che gioco sta giocando Gigi? Ah, saperlo...

LA MOGLIE DI CIRO IMMOBILE BALLERÀ CON MILLY?

Negli spogliatoi delle squadre di serie A si mormora che la sensuale Jessica Melena, 27, moglie del calciatore della Nazionale Ciro Immobile, 27, brami di avere un posto al sole in tv. Si dice che la signora Immobile stia facendo ferro e fuoco per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci cederà alle sue insistenti avances? Ah, saperlo...

ANTONELLA CHIAMA IRENE PER «SANREMO YOUNG»

Antonella Clerici, 54, sta già lavorando per definire il cast di Sanremo Young (Rai 1), il talent per bambini in cinque puntate che condurrà subito dopo il prossimo Festival della canzone italiana. Tra le star che potrebbero affiancare Antonellina, ci sarebbe anche una rediviva Irene Grandi. Alla irrequieta cantante toscana mancherebbe solo la firma...

MEDIASET DICE NO AL NAUFRAGO

Alessia Marcuzzi ha fatto i numeri per avere l'irriverente giornalista come concorrente della sua prossima Isola dei Famosi. Ma i vertici Mediaset, supportati da un paio di influenti collaboratori, avrebbero risposto picche. Di chi stiamo parlando?

PERCHÉ LUI NASCONDE L'AMORE?

A Milano gira voce che un ex concorrente del Gf Vip abbia finalmente trovato il grande amore. Di chi stiamo parlando? E soprattutto perché ha timore a renderlo pubblico? Ah, saperlo...

IL BALLERINO... DIPENDENTE

Il noto ballerino è lanciatissimo in tv, avrà un 2018 col botto. Peccato che sia diventato dipendente dai ritocchini: per lui botox come se piovesse! Chi è?

