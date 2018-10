22 ott 2018 12:45

LA CONFESSIONE DEL BATTISTA - ''HO LETTO ''M'' DI SCURATI E NON MI SONO ACCORTO DI UN SINGOLO STRAFALCIONE. PER CUI MI MERITO L'EPITETO SGARBIANO DI 'CAPRA! CAPRA!'. MA È UN LIBRO BELLISSIMO, E SI IMPARANO UN SACCO DI COSE: LA VIOLENZA COME ATTITUDINE MENTALE, LO SCAVO DELLA PERSONALITÀ DI MUSSOLINI, LA PERENNE TENTAZIONE SUICIDA DELLA SINISTRA, IL RUOLO ANCILLARE DELLE DONNE, ANCHE LE PIÙ COLTE, COME MARGHERITA SARFATTI E ANNA KULISCIOFF. E POI…''