Vi siete mai chiesti com’è essere “swinger”, non in tv ma nella vita reale? Ce lo raccontano gli scambisti di “Reddit”. Innanzitutto bisogna stabilire delle regole, e la sicurezza viene prima di ogni altra cosa. Il rapporto si basa sulla fiducia e spesso, se a uno dei due non piace il partner che l’altro ha scelto, può esercitare diritto di veto.

C’è chi crede nel “poliamore”: «Ho una fidanzata e un fidanzato. Non sono mai stato geloso. Quando li vedo che si baciano sono felice. Quando stiamo tutti e tre insieme, siamo tutti e tre felici». Una donna racconta: «Io e mio marito siamo di mentalità aperta e accettiamo altri in camera da letto. Non è un modo per salvare una relazione, anzi la rende più profonda. Serve dialogo continuo. E’ importante essere sempre al corrente dei sentimenti dell’altro, perché la gelosia farebbe crollare tutto».

Conferma un’altra: «Abbiamo deciso di fare sesso di gruppo, tenendo conto di quali esperienze vogliamo fare. Sono stata io a proporlo perché credo che le relazioni monogame limitino la sessualità e portino all’infedeltà. Così, noi siamo totalmente devoti l’uno all’altro».

Confessa una utente: «A mio marito piacciono le donne, e anche a me. Ogni tanto ho bisogno di frequentarne una da sola e a lui sta bene. E’ una situazione alla pari, perché lui può fare lo stesso». Dice un uomo: «Mi rende estremamente felice vedere flirtare mia moglie con altri. Sono contento che si senta libera e che si diverta. Sono felice che poi torni sempre da me. E’ così da 4 anni».

Qualcuno ammette una percentuale di gelosia: «All’inizio ti senti strana ma poi è liberatorio, e la vita sessuale di coppia diventa molto interessante. Se non mi trovo a mio agio con un’altra coppia, mio marito ci chiama fuori. Lo stesso vale per lui».

«Il trucco?» dice una ragazza «Dare priorità alla tua relazione. Sono andata a letto con altre donne, ho frequentato altri uomini, mi sono anche infatuata di una donna. Ma il mio compagno resta al numero uno. Il sesso è solo sesso. Può fare quello che vuole se lo fa in modo sicuro e senza dire bugie».

Ninjagatan spiega: «E’ semplice, “no glove, no love”. Senza profilattico non si scopa. E con la mia partner faccio sempre più sesso che con gli altri. E’ come guardare un film porno ma riuscire a portarsi a letto i protagonisti. Quando vai con altri, senti comunque emozioni, altrimenti saremmo robot, però non mi viene spontaneo fare sdolcinatezze. Con mia moglie, dopo il sesso, c’è sempre molta tenerezza invece».

Aggiunge Chefbexter: «Ognuno è attratto da qualcosa di diverso. Un sacco di gente gode a vedere il suo partner con altri. Non è un’esperienza che va bene per tutti. Bisogna avere una certa personalità, essere a proprio agio con il corpo, comunicare molto e stabilire dei limiti. Mai tradire le regole decise nella coppia».

Una moglie rivela: «Lui è il mio migliore amico e il numero uno. Ci raccontiamo tutto e non ci escludiamo mai. Se un uomo mi piace, ne parlo con lui. Mio marito ci parla, per vedere se è un tipo a posto. Nel caso gli piaccia, può scoparsi sua moglie. Io faccio lo stesso con le donne che piacciono a lui. Spiego loro che non divento gelosa se prendono il suo cazzo. Sono una moglie comprensiva».

Una ragazza che lavora in un club che organizza orge racconta: «Il mio fidanzato non ha familiarità con la pratica e lo sto iniziando piano piano. Abbiamo fatto un’ammucchiata ed è stata una delle cose più sexy al mondo. Vederlo con altre donne lo rende più desiderabile».

Lo scambismo è più facile per le donne: «Faccio più sesso del mio compagno. Lui ha più difficoltà a trovare donne disposte a una relazione a tre». Non sempre i rapporti aperti hanno un lieto fine. Un utente racconta: «Dopo 4 anni insieme, ci siamo aperti agli altri. Le regole erano: un appuntamento a settimana, niente sesso di nascosto, la nostra relazione è la priorità. Mi sono messo su “OKcupid” e ho pescato due appuntamenti in due mesi, mentre lei ha fatto sesso ogni settimana. La mia autostima si è abbassata, mi sono sentito sostituibile, mi sono ingelosito. Lei ha smesso, dice di voler stare solo con me, ma le cose non sono più come prima. Detesto quello che abbiamo fatto».