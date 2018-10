LE CONFESSIONI 'HOT' DI BELEN: "IL PRIMO BACIO? L’HO DATO A 15 ANNI SENZA LINGUA. LA PRIMA VOLTA E’ STATA A 18 ANNI. SESSO? CONTA LA QUALITÀ, MA ORA… - "COME SONO A LETTO? NESSUNO SI E’ MAI LAMENTATO - ECCO IL POSTO PIU’ STRANO DOVE L’HO FATTO" - LA SHOWGIRL AI FOLLOWER SU INSTAGRAM HA POI RIVELATO: “GLI AMORI FINITI? RITORNANO PUNTUALMENTE. MI PIACEREBBE TANTO AVERE UNA PICCOLA BELEN, TANTO, TANTO!” - VIDEO

Da www.golssip.it

La splendida showgirl Belen Rodriguez ha risposto su Instagram alle domande dei suoi follower, dando tante curiosità sulla sua vita privata e non:

Se Santiago vorrà lavorare nello spettacolo?

“Potrà essere chi vorrà, mi farebbe un po’ di paura, ma la libertà è il regalo più grande che una persona ti possa donare”.

Prima cosa che guardi di un uomo?

“Inutile negare, tutto entra dagli occhi, però ormai mi affascinano di più le personalità particolari che gli addominali”.

Sei fiera di quello che hai fatto?

“Vado fiera di quello che ho fatto. a un certo punto non ero più entusiasta della mia. A un certo punto non ero più entusiasta della mia vita, ho alzato il culo e sono andata a conquistare il mondo. Ci credevo talmente tanto che ci sono riuscita”.

A che età il primo bacio?

“L’ho dato a 15 anni senza lingua. Non ci crederete mia, ma è la verità”.

Sei felice o ti manca qualcosa?

“A chi è che non manca qualcosa? L’essere umano è perennemente insoddisfatto”.

Come va la vita?

“La mia vita va bene… Montagne russe come sempre, ma d’altronde non sarei io se non fosse così”.

Nella vita sei stata più felice o più delusa?

“Più felice, ma anche delusa, poi felice di nuovo, poi delusa, poi felice… è la vita”.

Le tue misure?

“Sono alta 1,75 e peso 57 kg d’amore. Il mio numero di piede è 37”.

Credi nel destino?

“Il nostro destino inizialmente lo scriviamo noi, poi il destino scrive per te quel cazzo che gli pare”.

Cosa fai per tirarti su di morale?

“Mi godo anche i momenti brutti, i momenti no sono dei segnali per farti capire come devi migliorare, se non li ascolti ti ritrovi al prossimo angolo”.

Vorresti un altro figlio?

“Sì, nei vorrei altri di figli”.

Ti piacerebbe avere una femmina?

“Mi piacerebbe tanto avere una piccola Belen, tanto, tanto!”.

Ti senti felice?

“Non ho filtri mai, quindi non sempre trasmetto felicità. Se sto bene naturalmente sì, ma quando ho il muso non sono felice da sopportare”.

Credi agli amori finiti senza spiegazioni?

“Puntualmente ritornano, la verità è che se una storia finisce uno motivo ci deve essere, anche se può sembrare scemo. Qua è il destino che scrive quel cazzo che vuole”.

I tuoi difetti?

“Sono incostante, malinconica, nostalgica, dormigliona cronica, un po’ lunatica. Insomma sono un disastro che gira per il mondo”.

Ti piace fare sesso?

“E a te piace il Big Mac di McDonalds? Che domande! Naturalmente sì…”.

Il segreto del tuo sorriso e della tua sicurezza in tv nonostante le numerose critiche che ricevi?

“Le critiche hanno fatto il mio personaggio. Senza critiche in questo paese c’è l’indifferenza. Io sorrido alla vita, come meglio posso”.

A quanti anni la prima volta?

“A 18 anni. Ora il sesso è parecchio più bello”.

Mai fatta la prima mossa con un uomo?

“Lascia agli uomini fare gli uomini e tu fai la donna”.

Quante volte a settimana fai l’amore?

“Diciamo che adesso non lo sto facendo… Ma non conta la quantità, ma la qualità”.

Quanto è importante il sesso?

“Per me tanto, se lo fai con amore ancora di più, ma… La chimica è tutto. E poi bisogna essere in grado di farlo bene”.

Cosa pensi della morte? Hai paura?

“Sì, ho paura, ma quando c’è la vita non c’è la morte e quando c’è la morte non c’è vita. Quindi manco me ne accorgerà quando sarò morta”.

Credi di saper fare sesso?

“Nessuno si è mai lamentato”.

Il posto più strano dove hai fatto l’amore?

“Nella casa sull’albero”.

