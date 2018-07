CONTE, UN PREMIER IN FUGA (DAI PAPARAZZI) - INCONTRI “SEGRETI” CON LA FIDANZATA OLIVIA PALADINO NELLA NOTTE: CENANO INSIEME ALL’HOTEL PLAZA, POI SI NASCONDONO E NON SI FANNO MAI VEDERE INSIEME. MA PERCHE’? - GUARDA LE FOTO DEL SETTIMANALE 'OGGI'

MANAGER DEL PLAZA - Della vita privata del premier 53enne si sa che è divorziato dall’avvocata Valentina Fico, con cui ha avuto Niccolò, 11 anni. E che è fidanzato con Olivia Paladino, 38, figlia del proprietario del lussuoso Hotel Plaza di Roma e di Eva Aulin, attrice svedese degli Anni 60. Olivia è manager dell’albergo, di proprietà di suo padre Cesare. Di recente, il padre è stato indagato per peculato: secondo l’accusa, avrebbe trattenuto oltre 2 milioni di euro di tasse di soggiorno, invece di girarle al Comune di Roma come pure gli avrebbe imposto la legge.

CENANO INSIEME E “SCAPPANO” - Le sole foto che la ritraggono insieme (o quasi) al suo Giuseppe sono quello esclusive che vi mostriamo, pubblicate sul settimanale Oggi: rubate, di notte. Il presidente del Consiglio e la fidanzata cenano all’Hotel Plaza (di proprietà della famiglia Paladino) con i figli, ma poi si separano e “scappano” dai fotografi.

A PALAZZO CHIGI DALL’INGRESSO POSTERIORE - Lei, look minimal e scarpe basse, è immortalata in Piazza del Parlamento, mentre, dopo la cena con il premier, lo raggiunge a Palazzo Chigi a piedi. Poi svolta in via del Parlamento, facendosi “scortare” da un poliziotto di guardia. Percorre tutta la via fino all’angolo con via dello Sdrucciolo, dove si trova l’ingresso posteriore di Palazzo Chigi, sede del Governo. Qui, sotto lo sguardo vigile di un agente, le viene aperto il grande portone di legno da cui entra a Palazzo.

MA PERCHE’? - Quella scelta dalla Paladino non è la via più breve (lo sarebbe percorrere via del Corso fino a Piazza Montecitorio,), ma di certo è la più discreta e le consente di sgattaiolare nelle strade laterali dietro piazza San Lorenzo in Lucina. E anche Niccolò Conte, 11, figlio del premier, sgattaiola fuori dal ristorante dell’Hotel Plaza con una tecnica da vip consumato: esce dalla porta a testa china, corre fuori e si “tuffa” in auto sui sedili posteriori. In un mese appena ha già imparato. Il presidente del Consiglio esce dalla stessa porta di servizio, su via Belsiana, da cui è uscito suo figlio e, come lui, si infila in auto a testa china e scansando i flash. Ma perché?

