I CONTI NON TORNANO – IL FIORENTINO SUPER ABBRONZATO AMICO DI RENZI E’ PASSATO DA RE MIDA DEGLI ASCOLTI A UNA SERIE DI FLOP IN RADIO E IN TV – MA CONTI NON MOLLA E CONTANDO SULLA BENEVOLENZA DELLA CONTROPROGRAMMAZION MEDIASET RILANCIA CON “LA CORRIDA”. MA I DANNI FATTI FINORA NON GLI SONO BASTATI?

A Carlo Conti, negli ultimi tempi, sembra non andarne bene una. Baglioni a sorpresa ne sta oscurando le performance di Auditel delle precedenti edizioni del Festival di Sanremo ma quel che è peggio nelle ultime settimane, il fiorentino super abbronzato tanto apprezzato da Matteo Renzi, è passato da re Mida degli ascolti ad un flop dopo l’altro.

E non solo in radio, dove ho ha lasciato l’incarico di direttore artistico dopo il crollo di ascolto delle reti di viale Mazzini, ma anche in tv, dove si è rivelata fallimentare, anche se passata sotto silenzio, l’operazione di riportare sullo schermo “Ieri e oggi”, un classico Rai nato 50 anni fa: cinque seconde serate su Rai3, concluse i primi di febbraio, alla vigilia del Festival. L’esordio aveva fatto ben sperare con l’8,6% di share ma già dalla puntata successiva si era subito capito che la musica era cambiata fino a precipitare al 4,5% per una media del 5,78 poco lusinghiera soprattutto per il Re dell’Auditel abituato ai successi del prime time di Rai1.

L’ennesima operazione nostalgia by Carlo Conti priva di idee e originalità, nulla a che vedere con l’originale, in onda per nove edizioni dal 1967 con alla guida personaggi del calibro di Arnoldo Foà, Luciano Salce, Mike Bongiorno e Lelio Luttazzi. Ma, nonostante tutto, Conti non molla. “Il 2018 sarà per me l’anno del vintage” ripete con sicurezza. E, contando sulla fedeltà dei “telemorenti” di Rai e sulla benevolenza della controprogrammazione Mediaset, rilancia, portando in prima serata sulla rete ammiraglia, dalla prossima primavera, la Corrida, un altro marchio storico della tv, con un’anticipazione di Radio2 (ma i danni fatti finora non gli sono bastati?)

