18 gen 2018 11:08

CONTRO ALBERTO ANGELA (23,8%), ITALIA1 SCHIERA FIORELLO, JOVANOTTI E NICOLA SAVINO ALLA RICERCA DEGLI ANNI ’90 PERDUTI (11,8%). FIORELLO PUBBLICA LA FOTO DI SAVINO CHE CAGA IN CAMPORELLA MA SI SBAGLIA E NON CENSURA TUTTO (QUI LA FOTO NON CENSURATA) - SCIARELLI (9,6%) - GRUBER CON CDB (6,6%) VS BELPIETRO (4,4%) - PALOMBA (17,7%) VS RAI1 (15,2-16,9%) - BRU-NEO (11,9%), PORRO (8,8%), BOOM PER L’AMARCORD ‘CLASSE DI FERRO’ (11%)