CONTRO IL FESTIVAL (52,1%) IL POVERO PIERACCIONI ARRIVA AL 5,7%, BIANCA BERLINGUER AL 2,8%, FLORIS TIENE BOTTA COL 4% - ‘STRISCIA’ SCENDE AL 12,2% CONTRO L’ANTEPRIMA DI SANREMO (30%) - ‘VAR CONDICIO’, CREAZIONE DI MENTANA SUL ‘FACT-CHECKING’ DELLA CAMPAGNA ELETTORALE, NON DECOLLA (0,9%) - PALOMBA (19,1%) VS RAI1 (14,2-15,6%) - ‘LA VITA IN DIRETTA’ NON VINCE MANCO COL TRAINO SANREMESE - DOPOFESTIVAL (37,1%) CONTRO ‘LINEA NOTTE’ (2,9%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 la prima puntata del Festival di Sanremo 2108 ha conquistato 13.776.000 spettatori pari al 51.4%% di share nella prima parte – in onda dalle 20.43 alle 23.47 – e 6.624.000 (55.4%) nella seconda, in onda dalle 23.52 all’1.14. La media è del 52.1% con 11.603.000 spettatori. Su Canale 5 Io & Marilyn ha raccolto davanti al video 1.560.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Rai2 la maratona Criminal Minds, in onda dalle 21.08 alle 24.50, ha interessato 788.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Terminator 2 – Il giorno del giudizio ha intrattenuto 874.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 723.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete4 15 Minuti – Follia omicida a New York totalizza un a.m. di 588.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.011.000 spettatori con uno share del 4%. Su TV8 Big Mama: Tale padre, Tale figlio ha segnato lo 0.8% con 229.000 spettatori mentre su Nove Scary Movie 2 ha catturato l’attenzione di 197.000 spettatori (0.7%). Su La5 la replica de L’Isola dei Famosi segna lo 0.8% con 181.000 spettatori. Su Sky Uno Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha convinto 288.000 spettatori con l’1% di share.

Access Prime Time

Prima Festival al 29.9%

Su Rai1 Prima Festival piace a 8.251.000 spettatori pari al 29.9% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.609.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Italia1 CSI Scena del Crimine ha registrato 1.074.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 Non ho l’età ha appassionato 1.243.000 spettatori pari al 4.7% e Un Posto al Sole 1.712.000 (5.9%).

Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 1.042.000 individui all’ascolto (3.6%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.283.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 Guess my Age – Indovina l’Età ha divertito 506.000 spettatori con l’1.7%. Sul canale Nove il game show Boom! ha raccolto 267.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai4 LOL :-) ha ottenuto 328.000 spettatori con l’1.1%. Su Mediaset Extra Ultime dall’Isola ha segnato l’1% con 264.000 spettatori.

Preserale

Bonolis vicino al 22%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.856.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.790.000 spettatori (26.4%). Su Canale 5 Avanti il primo! segna 3.534.000 spettatori con il 20% di share mentre Avanti un altro! ne segna 4.739.000 (21.9%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 933.000 spettatori (4.7%) mentre NCIS 1.543.000 (6.2%). Su Italia1 L’Isola dei Famosi piace a 527.000 spettatori (2.5%) e CSI Miami ha totalizzato 675.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Blob segna 1.247.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 993.000 spettatori. Su La7 Var Condicio ha appassionato 204.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 519.000 spettatori (2.1%).

Daytime Mattina

Mattino Cinque vola al 19.6% nella seconda parte

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 958.000 telespettatori con il 17.2% di share e Storie Italiane ottiene 991.000 spettatori con il 16.1% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 896.000 spettatori (14.5%) nella prima parte e 1.189.000 (19.6%) nella seconda. Su Rai 2 Revenge è vista da 159.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e da 182.000 (3%) nel secondo. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 195.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rai3 Agorà convince 558.000 spettatori pari al 9% di share e Mi Manda RaiTre 395.000 (6.5%). Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 139.000 spettatori con share del 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 134.000 spettatori con il 3.1% nelle News e 238.000 (3.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 252.000 spettatori pari al 4.1%.

Daytime Mezzogiorno

Forum 19.1%

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 1.045.000 spettatori con il 14.2%. La Prova del Cuoco ha interessato 2.018.000 spettatori con il 15.6%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.839.000 telespettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 590.000 spettatori con il 7.6% nella prima parte e 1.181.000 (9.7%) nella seconda. Su Italia 1 Dr. House è visto da 240.000 spettatori (2.8%), L’Isola dei Famosi da 1.085.000 (7.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.031.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Tutta Salute raggiunge 520.000 spettatori con il 7.8%, Chi l’ha Visto? 11.30 ne raggiunge 512.000 (6.3%) e Quante Storie appassiona 836.000 spettatori con il 5.8% di share; Passato e Presente si porta al 4.4% con 730.000 spettatori. Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 392.000 spettatori con il 3.3% di share mentre La Signora in Giallo 941.000 (5.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 408.000 spettatori con share del 5.5% nella prima parte, e 629.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 L’Isola dei Famosi Extended Version, in onda dalle 11.57 alle 16.04, ha intrattenuto 182.000 spettatori pari all’1.3% di share.

Daytime Pomeriggio

La Vita in Diretta, in attesa di Sanremo, segna il 14.4%/15.7%

Su Rai1 Zero e Lode ha giocato con 2.074.000 spettatori (12.9% di share); la prima parte de La Vita in Diretta informa 1.855.000 spettatori (14.4%), la seconda 2.238.000 telespettatori con il 15.7%. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.855.000 spettatori (17.1%), Una Vita ha convinto 2.981.000 spettatori con il 18.2% di share mentre Uomini e Donne ha segnato il 19.7% con 2.825.000 spettatori (finale 2.427.000 e 19.3%). L’Isola dei Famosi segna il 21.7% con 2.602.000 spettatori, Amici di Maria De Filippi sigla il 21.3% con 2.553.000 spettatori e Il Segreto si porta al 22.1% con 2.767.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.520.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte, a 3.078.000 (20.2%) nella seconda e a 2.903.000 (17.8%) nella terza di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha convinto 1.108.000 spettatori (7.8%), Castle 523.000 (4.1%) e Madam Secretary 391.000 (2.8%) con la seconda. Su Italia1 I Griffin intrattengono 919.000 spettatori (5.5%), I Simpson 987.000 (6.1%). The Big Bang Theory hanno raccolto 792.000 spettatori con il 5.1%, E alla fine arriva Mamma 463.000 (3.8%), La Vita secondo Jim è stato seguito da 530.000 spettatori (4%).

Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 786.000 spettatori (5.9%) mentre Geo è stato la scelta di 1.578.000 spettatori con il 10.8% di share (Aspettando Geo 864.000 – 7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.167.000 spettatori con il 7.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 488.000 spettatori con il 3.2% nella prima parte e 344.000 (2.8%) nella seconda. Su Real Time Amici di Maria De Filippi sigla l’1.7% con 284.000 spettatori.

Seconda Serata

Il Dopofestival parte dal 37.1%

Su Rai1 Tanto siamo tra amici al Dopofestival convince 2.078.000 spettatori con il 37.1% di share nella prima parte in onda dall’1.14 alle 2. Su Canale 5 Vicky Cristina Barcelona ha totalizzato una media di 366.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rai2 Digital Words segna 169.000 spettatori con il 2%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna il 2.9% con 337.000 spettatori. Su Italia1 1997 Fuga da New York viene visto da una media di 358.000 ascoltatori con il 4.3% di share. Su Rete4 The Fighter ha segnato l’1.8% con 173.000 spettatori. Su La5 L’Isola dei Famosi Extended Version ha intrattenuto 124.000 spettatori pari al 2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.486.000 (21%)

Ore 20.00 6.497.000 (25.4%)

TG2

Ore 13.00 2.279.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.468.000 (5.1%)

TG3

Ore 14.25 1.916.000 (11.8%)

Ore 19.00 2.035.000 (10.2%)

TG5

Ore 13.00 3.202.000 (20.5%)

Ore 20.00 4.763.000 (18.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.449.000 (11.2%)

Ore 18.30 966.000 (5.9%) prima parte, 614.000 (3.2%) seconda parte

TG4

Ore 11.30 401.000 (5%)

Ore 18.55 687.000 (3.5%) prima parte, 874.000 (3.9%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 839.000 (5.1%)

Ore 20.00 1.392.000 (5.4%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 30.01 18.03 16.12 15.3 14.71 22.63 47.74 52.94

RAI 2 5.11 2.36 4.48 9.35 6.33 4.93 3.88 3.34

RAI 3 6.31 9.97 7.69 8.58 7.7 8.94 3.42 3.06

RAI SPEC 5.83 7.49 7.94 5.71 8.19 5.89 4.7 3.62

RAI 47.26 37.85 36.23 38.94 36.94 42.38 59.74 62.95

CANALE 5 14.16 17.51 17.76 18.81 20.22 20.09 8.66 4.08

ITALIA 1 4.07 3.28 3.29 6.53 4.2 3.4 3.38 3.99

RETE 4 3.32 1.33 3.28 5.5 4.45 3.21 2.71 2.1

MED SPEC 5.31 7.89 6.64 5.26 6.27 5.71 4.19 3.64

MEDIASET 26.86 30.01 30.96 36.1 35.14 32.41 18.94 13.83

LA7+LA7D 3.88 4.03 5.06 4.69 3.08 2.75 4.13 4.19

SATELLITE 13.22 15.41 15.73 11.82 15.46 14.69 10.2 11.41

TERRESTRI 8.78 12.7 12.02 8.46 9.37 7.76 6.99 7.62

ALTRE RETI 22 28.12 27.75 20.27 24.84 22.45 17.18 19.03