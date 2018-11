VENTO VS. GARTH

Anna Montesano per "www.ilsussidiario.net"

vento vs. roger garth 3

Nel salotto di Pomeriggio Cinque, si è riparlato ieri di Flavia Vento e della sua frequentazione con Biagio D’Anelli. Proprio da Barbara d’Urso, solo qualche settimana fa, lui aveva espresso il suo interesse per la soubrette anche se lei lo aveva spiazzato mettendo in chiaro: “Io sono casta da tre anni.

È un bel ragazzo ma prima bisogna conoscersi”. La Vento aveva comunque accettato di incontrare l’ex gieffino facendogli una proposta che lui non si sarebbe mai aspettato: “Gli ho proposto di andare insieme in un santuario”. La Vento, che ora si professa casta, è spesso al centro di critiche a causa del suo passato burrascoso.

vento vs. roger garth 2

Nella puntata di ieri è stato Roger Garth a ricordarle come decenni or sono sia abbia avuto diversi flirt illustri, precisando: “Biagio non sarà né il primo né l’ultimo”. Ma nella memoria collettiva è ancora vivo il suo presunto flirt con Francesco Totti, sfruttato da Fabrizio Corona a pochi giorni dalle nozze del capitano della Roma con Ilary Blasi.

Era stato un duro colpo che ancora non è stato dimenticato dalla conduttrice del Grande Fratello Vip… (agg. di Dorigo Annalisa)

vento vs. roger garth 1

LE ACCUSE DI ROGER GARTH

Una puntata di Pomeriggio 5 abbastanza infuocata quella andata in onda oggi. Barbara d’Urso è tornata ad ospitare nel suo studio il “triangolo amoroso” composto da Biagio d’Anelli, Emanuela Tittocchia e Flavia Vento. La frequentazione tra Flavia e Biagio, infatti, continua, cosa che in studio scatena la reazione di Emanuela contro l’ex gieffino. Ma le maggiori critiche non sono però per Biagio.

vento vs. malena 7

Oggi è Flavia la preda di alcuni attacchi. Il primo è quello di Roger Garth. L’opinionista è ben noto per il suo essere sempre molto pungente e diretto, ed è ciò che fa anche oggi nei confronti della Vento. Garth chiede infatti alla Tittocchia di non dare peso a Biagio e Flavia “Smettila di parlare di questa stupidaggine, parla della carriera di Biagio. Cioè stai litigando con Flavia Vento di Biagio, mi sto sentendo male!”.

vento vs. malena 6

È a questo punto che interviene la Vento per lanciare la sua frecciatina a Garth: “Io non sopporto chi offende altri senza conoscerli.” Ma Roger replica: “Non sarò il primo né l’ultimo” È a questo punto che gli animi si scaldano e Rober sbotta: “Ma dai, stai facendo la casta, non è credibile che lo fai adesso che sono 20 anni ti sei fatta tutto un palinsesto televisivo!”

Parole che gelano lo studio e portano la d’Urso ad intervenire, trovando davvero brutta la sua dichiarazione sulla Vento.

VENTO VS. MALENA

vento vs. malena 5

MALENA CONTRO FLAVIA VENTO: IL VIDEOMESSAGGIO

Ma per lei non è finita qui. C’è un’altra persona che ha da ridire su Flavia Vento e sempre in merito a Biagio d’Anelli. Lei è Malena la Pugliese.

Barbara d’Urso manda infatti in onda un video nel quale l’attrice hard spiega perchè ce l’ha con lei: “Ci sono rimasta un po’ male perché l’altra volta ho visto un servizio della signorina Flavia Vento e del mio amico Biagio dove lei ha detto di esserci rimasta male del mio passaggio durante la cena. – dichiara Malena nel video messaggio – Biagio è un mio amico e sono passato a salutarlo e mi sarebbe anche piaciuto trascorrere lì la serata per conoscerla meglio.

vento vs. malena 3

Lei dice “C’è Malena me ne vado” e a me è dispiaciuto tanto”. Flavia però chiarisce che non ha detto così perchè gelosa o altro e anzi si scusa se ha frainteso.

vento vs. malena 4 vento vs. malena 2

flavia vento vento vs. malena 1