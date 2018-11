CORONA DI FIELE E DI LELE – LELE MORA A RADIO2: “LA STORIA CON ASIA ARGENTO NON È VERA, È UN MODO COME UN ALTRO PER FARSI VEDERE E FAR PARLARE, MA MALE. SALVINI E ISOARDI? SI SAPEVA CHE NON POTEVA ANDARE AVANTI” – E SUL POSSIBILE ACQUISTO DE “L’UNITÀ”: “L’OPERAZIONE È SOSPESA, IL DEBITO È TROPPO ALTO”

Da I Lunatici Radio2

Lele Mora è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de "I Lunatici", il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

L'ex agente dei vip ha parlato dell'eventuale acquisizione di alcuni investitori di sua conoscenza del quotidiano L'Unità: "Querele e denunce non sono arrivate, perchè L'Unità è un giornale che non è in edicola, fermo, quindi che denunce devono fare?

Comunque è una cosa che sta scemando, il fondo che era interessato all'acqusizione non è riuscito a concludere perché il debito è troppo alto e gli investitori hanno preferito sospendere l'operazione. La cosa si è raffreddata, i debiti sono molti, i dipendenti in cassa integrazione pure.

E' stato un altro fallimento per l'Unità, mi dispiace, ma non devo decidere io, non è roba mia. Dobbiamo ricordarci che L'Unità di Gramsci era un grande giornale quando era stato fondato, ormai sono cambiati i tempi. I giornali non hanno più bandiere, L'Unità una volta era il giornale dei comunisti, ma il PCI non c'è più. Non esiste neanche più Renzi, figuriamoci se esiste L'Unità.

Se mi vedo direttore di un giornale in futuro? Sono stato chiamato da parecchie testate per fare il direttore, ma non sono un giornalista, ho scritto tanti articoli ma non ho mai preso il tesserino, dovrei essere sostenuto da qualcuno".

Lele Mora ha parlato poi degli ultimi due episodi di gossip più discussi. L'affaire Corona-Asia Argento e la separazione tra Salvini e Isoardi: "Corona-Asia Argento? Un modo come un altro per farsi vedere, non è vera. Fabrizio ha inventato l'acqua calda. Salvini e la Isoardi? Si sapeva che questa cosa non poteva andare avanti, una donna che vuole fare spettacolo deve dedicare la vita al proprio lavoro, un politico che vuole governare l'Italia deve stare dietro a tutti i suoi parlamentari. Una storia già finita prima di cominciare.

Anzi, è già durata tanto. Tornando alla storia tra Argento e Corona, è una storia che vende delle cavolate...Prima lei aveva bisogno, ha smosso il mondo, denunciato questo e quello, poi è stata lei la denunciata, ora si mette con Corona, a fare che? Può andare sulla copertina di un paio di giornali, è un modo di far parlare, ma parlare male. Corona ha preso la palla al balzo, si è fatto fotografare.

E' molto intelligente, ma dovrebbe usare la sua intelligenza per cose serie, non per stupidaggini. Non puoi andare in tv a offendere Ilary Blasi e Francesco Totti. Si va in tv per chiarirsi, i dibattiti son fatti per quello. Chi sbaglia di sua testa, paga di sua tasca. Prima o poi non sarà più credibile"

