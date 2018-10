CORONA DI FIELE E DI LELE – NINA MORIC PARLA DEL RAPPORTO FRA ‘FURBIZIO’ E MORA A PETER GOMEZ: “AVEVANO UN RAPPORTO LAVORATIVO. MAGARI LELE GLI HA DATO DUE MILIONI PER COMPRARSI UNA MACCHINA. CORONA MAGARI GLI AVRÀ VENDUTO UNA MACCHINA DA 10MILA EURO A DUE MILIONI” – E SU MORA INCALZA: “SI È ROVINATO CON LE SUE STESSE MANI” (VIDEO)

Nina Moric fa chiarezza, in un'intervista a Peter Gomez su Nove, sul suo rapporto con Fabrizio Corona: "Abbiamo trovato un equilibrio per il bene di Carlos".

Ma chi è davvero Fabrizio? "Non sono qui per parlare di lui". E Lele Mora che rapporti aveva con Fabrizio? "Lavorativo". E Gomez la incalza: "Era solo platonico?". Ma per Nina questo argomento è assolutamente blindato. Non vuole parlarne.

corona lele mora

Tuttavia cerca di spiegare il giro di soldi tra i due: "Avevano un rapporto lavorativo. Magari Lele gli ha dato due milioni per comprarsi una macchina. Corona magari gli avrà venduto una macchina da 10mila euro a due milioni". E poi il giudizio su Mora: "Si è rovinato con le sue stesse mani".

Ma non c'è solo lo spettacolo nella vita dell'ex modella. C'è anche e soprattutto il lavoro: "Mi occupo soprattutto di moda enon mi manca nulla".

Alla fine, come da copione, Nina Moric lascia però una dichiarazione: "Mio padre? Caro papà, ti scrivo questa dolce lettera: le grandi mente discutono di idee, menti medie discutono di eventi e menti come il signor Gomez discutono di gossip...".

