CORONA D’ARGENTO: “BRAVO AMORE, ASIA COMMENTA SU INSTAGRAM L'INTERVISTA A ‘VERISSIMO’ DI FURBIZIO CON UNA FOTO STILE ROCKY – CORONA AVEVA RACCONTATO LA PRIMA VOLTA CON LA ARGENTO: "L'HO MESSA SUL TAVOLO E ABBIAMO FATTO UN AMORE BELLISSIMO PER UN’ORA. CI SIAMO SCAMBIATI QUALCOSA DI PROFONDO" (ORA SE DICE COSI’?)

Da www.ilmessaggero.it

«Bravo amore», e la foto di Fabrizio Corona col volto tumefatto e il pugno tra le labbra. Asia Argento ha scelto di commentare così la puntata di Verissimo che ha visto il suo nuovo compagno ospite di Silvia Toffanin.

Da www.liberoquotidiano.it

A Verissimo di Silvia Toffanin, Fabrizio Corona ha parlato a tutto tondo. Ovviamente anche di Asia Argento, la sua nuova e freschissima fiamma. E l'ex re dei paparazzi, senza troppi giri di parole, ha anche raccontato come sia andato il loro primo incontro da un punto di vista sessuale. "Quando sono andato a casa sua, la prima volta, il giorno del Grande Fratello Vip, mi trasmetteva delle emozioni.

Ci siamo seduti, abbiamo bevuto una bottiglia di vino e abbiamo parlato per delle ore. Ci siamo raccontati della nostra vita. Mi sono alzato in piedi, le ho preso la testa, ci siamo baciati, l'ho messa sul tavolo e abbiamo fatto un amore bellissimo. Un amore che sarà durato un'ora. Ci siamo davvero scambiati qualcosa di profondo". Insomma, tutto in piazza e subito. E chissà cosa ne pensa Asia Argento del racconto del suo Corona...

