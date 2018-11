CORONA D’ARGENTO: ‘ERO ANDATO A PARLARE A ASIA DI LAVORO, CI SIAMO SEDUTI DAVANTI A UNA BOTTIGLIA DI VINO, DOPO VENTI MINUTI, FACEVAMO L’AMORE’ – CON LEI NON È UNA STORIA PROGRAMMATA. LEI È DIVERSA DA TUTTE LE ALTRE DONNE. NON È DEFINIBILE. È COME SONO IO: SIAMO DUE SOGGETTI ESTRANEI AL MONDO"

Fabrizio Corona, questa love story con Asia Argento l’ha studiata a tavolino o è vero colpo di fulmine?

«È venuta che neanche a pensarla… Nella mia vita, succedono cose incredibili. Ma questa non è un’intervista, non virgoletti».

E quindi? Vero amore, suggestione, marketing?

«Non è una storia programmata. Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti, facevamo l’amore».

Questa frase, la avverto, la virgoletto.

«Questa sì. Vedrà che la riprendono tutti. Però, non posso dire altro, sto andando a registrare una puntata di Verissimo».

Mi dica se è innamorato.

«Asia mi piace molto. Ma è difficile rispondere perché Asia è una cosa diversa».

Diversa da che?

«Da tutte le donne che ho avuto. Non è definibile. È come sono io: siamo due soggetti estranei al mondo».

Asia ha detto al settimanale Chi: «Ho letto in lui un dolore che ci accomuna. Ho dentro, come lui, qualcosa di rotto anch’io».

«Ha dato un’intervista bellissima, mi ha commosso, ma la devo salutare».

Prima, però: chi salverà chi?

«Speriamo, come ha scritto Massimo Gramellini sul Corriere, non che ci accopperemo l’un l’altro, ma che ci salveremo a vicenda».

Lo scoop del settimanale Chi con Asia Argento e Fabrizio Corona che si baciano, lei che parla di «affetto» e dell’incontro di «due anime buone, non di due anime dannate» è un colpo di scena. Nel gergo delle serie tv, tecnicamente, questo sarebbe un cross over fra due crime story finora distinte e diverse. Il riassunto delle puntate precedenti vede lui in libertà vigilata assediato dai processi per i fotoricatti e i soldi nel controsoffitto, lei che passa da eroina del MeToo per le accuse a Harvey Weinstein al banco degli imputati come stupratrice di un minorenne.

Nell’ultima puntata, lui era stato mollato dalla fidanzata, che pure gli aveva portato le arance in galera, e faceva sapere di essere malato di sesso («ogni giorno devo averne una diversa»); Asia, invece, aveva perso il fidanzato chef Anthony Bourdain, che si era suicidato pochi giorni dopo che lei era stata paparazzata con un altro. Al che, lei, in lacrime, aveva assicurato al Daily Mail che Anthony sapeva, che i tradimenti per loro non erano un problema. Quindi, la tegola di Jimmy Bennett, il baby attore di cui Asia era stata mamma in un film e che, ormai diciassettenne, era finito nel suo letto, vai a capire se per violentare o essere violentato, le versioni divergono.

Adesso, Asia Argento e Fabrizio Corona si sono trovati ed è abbastanza da far piazza pulita delle chiacchiere sul selfie #AfterSex di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. Il «non happy end» sembra scontato, ma è come quando in una serie tv la prima scena ti fa già vedere il finale solo per inchiodarti al divano a chiederti per tutto il tempo come e in che modo si arriverà a quell’epilogo. Per poi scoprirti, magari, a tifare che che non tutto sia già scritto, che la vita può sempre sorprenderti e capovolgerti i pensieri. Intanto, come in ogni trama che si rispetti, ieri - prima puntata del cross over - si sono delineate le figure di alleati e nemici.

La mamma di Asia, Daria Nicolodi, è scesa in campo su Twitter ed è stata un’escalation. «Non accetto che mia figlia stia con quel signore»; «Finché mia figlia frequenta il delinquente, non blaterate a vanvera, che ne sapete voi?»; «Un periodo in clinica non ti guasterebbe, siamo tutti preoccupati per te». La figlia risponde: «Non avete idea di cosa mi scrive da giorni e cosa mi fece patire durante l’infanzia. I panni sporchi si lavano in famiglia.

Non sui social, non ho parole». Sono le ultime parole famose. La mamma posta un messaggio privato ricevuto dalla figlia e sono insulti irripetibili. Alleato, ma cauto, fa capolino per ora solo il papà Dario Argento, che pochi giorni fa ballava con la figlia al Costanzo Show e adesso dice al Corriere: «Non ho ancora parlato con Asia di questa cosa che non mi aspettavo. Mi sembra incredibile, ho parlato con sua sorella, ma anche lei non sa nulla. Non mi sento di dire niente, Corona non mi fa impazzire, ma se lei è contenta…». Stasera, Asia Argento sarà alla Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti su Rete 4. La storia continua. Manca anche qui il selfie #AfterSex.

