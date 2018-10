CORONA DI SPINE – “FURBIZIO” A “CHI”: “CHIEDO PERDONO A SILVIA PROVVEDI. HO DETTO DI NON AMARLA IN UN MOMENTO IN CUI VEDEVO I DIAVOLI, HO SUBITO UN FURTO E…” – AL ''GF VIP'' ILARY BLASI PUNGE SIGNORINI CHE STAVA LANCIANDO L'INTERVISTA: “LE PAROLE DI CORONA? LASCIA IL TEMPO CHE TROVA, CAMBIA OPINIONE OGNI 20 GIORNI”. E LUI RISPONDE SU INSTAGRAM...

VIDEO – ILARY BLASI CONTRO ALFONSO SIGNORINI SULL’INTERVISTA A FABRIZIO CORONA

1 – FABRIZIO CORONA IN ESCLUSIVA A CHI: «CHIEDO PERDONO A SILVIA PROVVEDI PER AVERLA FATTA SOFFRIRE. HO DETTO DI NON AMARLA IN UN MOMENTO IN CUI VEDEVO I DIAVOLI INTORNO A ME. HO SUBITO UN FURTO, MI HANNO DERUBATO DEI SOLDI CHE AVEVO MESSO VIA PER MIO FIGLIO E HO PERSO LA RAGIONE. ORA VEDO LA LUCE E SONO PRONTO A DARLE UNA MANO E A PARLARLE FACCIA A FACCIA»

Da “Chi”

CORONA CHIEDE SCUSA A SILVIA PROVVEDI SU CHI

«Ho visto Silvia piangere in tv. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata. Bisogna aver le palle per chiedere scusa, per dire che ho sbagliato.

Quando ho fatto quelle dichiarazioni e lo dico qui per la prima volta, mi è successo un fatto grave. Sono stato derubato in casa e ho sporto immediatamente denuncia. Mi hanno rubato quella che per me era la “pensione”, il futuro per mio figlio Carlos. Ho iniziato a vivere nell’inferno.

Vedevo nemici ovunque. Ho iniziato a dubitare di tutti, anche di Silvia, lo ammetto. Ho perso serenità e lucidità, ho avuto solo le forze dell’ordine accanto, e i miei demoni. E quando vivi da indemoniato, dici le peggio cose».

SILVIA PROVVEDI

Con questa clamorosa ammissione di colpa Fabrizio Corona chiede pubblicamente scusa all'ex fidanzata Silvia Provvedi, attualmente chiusa nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo fa in una lunga intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 17 ottobre). E ammette di essere pronto a un confronto diretto con l'ex fidanzata per chiederle scusa del suo comportamento.

«Ho avuto il diavolo in corpo. Dentro un girone infernale, non salvi nessuno: vuoi bruciare con tutti quelli che hai intorno. Ora sono più sereno. Ho ascoltato e riascoltato le parole di Silvia nella Casa e solo ora posso ammettere che sono pronto a fare un passo indietro. Silvia mi è stata vicina quando stavo male, sono in debito, ma conosco le sue debolezze. So che non sta bene.

ilary blasi blasta corona e signorini

E credo che solo io posso capire che cosa si nasconde dietro quelle lacrime. C’è un dolore profondo. Oggi allungo una mano verso di lei. Silvia non è una ragazza forte come appare, è molto debole. Io so che ha bisogno di me e con estremo affetto, adesso, sono pronto a darglielo, a farla sorridere. Parlo di affetto, non di amore, perché l'amore è finito, lo confermo».

2 – ILARY BLASI SPIETATA CONTRO CORONA. E UMILIA SIGNORINI IN DIRETTA

Giada Oricchio per www.iltempo.it

la madre di silvia provvedi

Al Grande Fratello Vip 3, Ilary Blasi blasta, botola, cancella Fabrizio Corona: "Cambia idea ogni 20 giorni" e sottolinea che negli ultimi due anni è stato in carcere. La mamma de “Le Donatella” ha raccontato numerosi e brutti retroscena sulla rottura, ma la Blasi, cui viene l’orticaria solo a sentirlo nominare, fa la brava conduttrice: “Naturalmente questa è la versione dei fatti della mamma, noi diamo diritto di replica a Fabrizio Corona, se lui vuole ogni lunedì siamo qui e può venire a raccontare la sua versione, se vorrà venire bene, altrimenti ce ne faremo una ragione come ce ne siamo fatta in questi due ultimi due anni".

ILARY BLASI BLASTA SIGNORINI 1

Chiarissimo il riferimento al tempo passato in prigione. Alfonso Signorini ne approfitta subito: “Ilary ci saranno delle sorprese. Volevo dire che mercoledì su Chi uscirà un’intervista a Corona e…”. Ma Lady Totti è una che non perdona (nello specifico si sarebbe legata al dito quelle famose foto del marito con Flavia Vento, nda) e lo interrompe bruscamente: “Va beh, sinceramente, le interviste, le lettere e i tweet di Corona lasciano il tempo che trovano perché cambia opinione ogni venti giorni. Siamo qui se vuole viene, per me argomento chiuso, andiamo avanti. Poi che io il diritto di replica non glielo darei è un’altra cosa”.

LA RISPOSTA DI CORONA A ILARY BLASI

Manda a quel paese l'ex re dei paparazzi, mentre il pubblico si spella le mani nell’applaudirla. Signorini sbanda: “Eh va beh, ma scusa… Io devo vendere il mio giornale, perdonami ma è così. Devo difendere il mio giornale e dico che c’è un’intervista a Corona che farà chiarezza su molte cose”.

la madre di silvia provvedi 1

La faccia della Blasi è un chiaro ma chissenefrega. E i due non si parlano per il resto della serata. La risposta di Fabrizio Corona è nelle su Instagram Stories: "Ricordatevi chi sono, presto vi farò morire dalle risate perché le cose serie sono altre". E ancora: "Chi è colto e ha studiato conosce il peso delle parole. C'è differenza tra finta realtà e vita vera e certe cose non si devono toccare".

SILVIA PROVVEDI NUDA SU INSTAGRAM SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA FABRIZIO CORONA E ELEONORA PEDRON A TODI - SILVIA PROVVEDI E BENJI A FORMENTERA corona provvedi sexy shop silvia provvedi verissimo 1 silvia provvedi toilette corona provvedi sexy shop silvia provvedi scapezzolata fabrizio corona nudo a letto con silvia provvedi ILARY BLASI BLASTA SIGNORINI