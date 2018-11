2 nov 2018 19:41

CORONA DI SPIRE – 'FURBIZIO' HA CAPITO CHE IL MODO MIGLIORE PER GUADAGNARE, È SPARARE A ZERO SU TUTTI – LA VITTIMA, QUESTA VOLTA, È NICOLA SAVINO, COLPEVOLE DI ESSERSI SCHIERATO CON ILARY BLASI: ‘NON SEI BELLO, NON SAI CANTARE. NON SAI FARE NULLA. LO DICEVA ANCHE MIO PADRE QUANDO LAVORAVI CON LUI…’ (VIDEO)