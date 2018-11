CORONA DI SPIRE – FABRIZIO CORONA, OSPITE DI PIERO CHIAMBRETTI A #CR4, SI SCAGLIA CONTRO CECCHI PAONE, COLPEVOLE DI AVERLO ACCUSATO DI NON ESSERE UN BUON ESEMPIO: “HA STRUMENTALIZZATO LA SUA OMOSESSUALITÀ PERCHÉ LA SUA CARRIERA ERA IN DECLINO. PREDICA MORALITÀ, MA LA NOTTE SI COMPORTA IN MANIERA DIVERSA” – E SU ASIA ARGENTO DICE: “ABBIAMO FATTO L’AMORE PER DUE GIORNI DI SEGUITO” (CONTINUA A PRENDERE IL VIAGRA?) - E LELE MORA…

Da "www.leggo.it"

Fabrizio Corona è ormai uno dei personaggi del momento. L'ex paparazzo dei vip è stato ospite di Piero Chiambretti a #CR4 La repubblica delle donne, su Rete 4, e le sue dichiarazioni non sono - come al solito - passate inosservate.

Intervistato dallo stesso Chiambretti e da Alfonso Signorini mentre si parlava di ‘belli e dannati’, Corona ha iniziato commentando la lite tra la sua ex Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone durante il Grande Fratello Vip, lite in cui quest’ultimo rimproverava la relazione tra Silvia e Fabrizio ad una Provvedi in lacrime, e le diceva che «Corona non è un esempio per i giovani».

«Ho sempre detto che Cecchi Paone ha strumentalizzato la sua omosessualità perché la sua carriera era in declino - ha detto Corona - Lui predica la moralità ma poi nel privato si comporta in maniera molto diversa, soprattutto la notte».

Quanto alla Provvedi: «Silvia è stata con me, è venuta a trovarmi tante volte in carcere, non ha mai chiesto niente in cambio e non ha mai avuto copertine - ha aggiunto - Cecchi Paone dice che non sono un esempio per i giovani? Si sbaglia, io sono un esempio per i giovani. Perché sono stato in galera e ogni volta che sono uscito mi sono risollevato».

SU ASIA ARGENTO Corona ha poi parlato di Asia Argento e del suo rapporto che va avanti da pochi giorni: «Non capita spesso di conoscere qualcuno e di non uscire di casa per fare l'amore per due giorni», le sue parole. Poi altre rivelazioni: Chiambretti mostra due fotografie arrivate in redazione a Signorini.

Le foto mostrano Asia Argento che bacia un altro uomo che non è Corona, e Fabrizio sembra infastidito: ma dopo una battuta di Chiambretti che gli dà del cornuto, lo stesso conduttore rivela che in realtà è tutto uno scherzo, con la complicità della stessa Asia.

LE EX FIDANZATE Poi vengono elencate le ex fidanzate di Corona, dalla Provvedi a Belen a Nina Moric. «Cerco di prendere qualcosa da ognuna di loro - dice - la Moric dice che sono innamorato di me stesso?

È vero. Io e Lele Mora? Ogni giorno ne inventa una, ma gli voglio bene. Se fossi stato con un uomo ne avrei scelto uno più carino». «Ronaldo? Non credo che abbia violentato quella ragazza, magari avrà esagerato un po' con gli atteggiamenti - aggiunge poi su Ronaldo - Forse, come Asia, ha sbagliato a transare e pagare».

