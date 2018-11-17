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“ANDREMO AVANTI PER I PROSSIMI 5 ANNI” - SALVINI MINIMIZZA LO SCONTRO CON IL M5S E NEGA LA VOLONTA’ DI TORNARE AL VOTO: “CON BERLUSCONI ABBIAMO SOLO BEVUTO UN CAFFÈ” - IL CAV E’ DI PARERE OPPOSTO: “I GRILLINI HANNO UN PROGETTO INQUIETANTE DI DECRESCITA. IL GOVERNO CON LA LEGA NON DURA” - DI MAIO FA LO GNORRI: “SALVINI E BERLUSCONI SONO ALLEATI, È NORMALE SI INCONTRINO…”
FATTURA, CHE IATTURA! - IL GARANTE DELLA PRIVACY BOCCIA LA FATTURA ELETTRONICA CHE DEBUTTERA’ DAL PRIMO GENNAIO: CI SONO TROPPE FALLE, VA RIPENSATA “CON URGENZA” - COMPORTEREBBE UN TRATTAMENTO SISTEMATICO DI DATI PERSONALI SU LARGA SCALA SPROPORZIONATO RISPETTO ALL’OBIETTIVO
PUCCINI PUCCIAVA IL BISCOTTO - PER GUADAGNARE UN PO’ DI SOLDI, IL COMPOSITORE SUONAVA L’ORGANO NEI BORDELLI (FORSE ANCHE IL PIFFERO) - INIZIÒ UNA RELAZIONE CON ELVIRA BONTURI, MOGLIE DI UN DROGHIERE DI LUCCA, CHE PER LUI LASCIÒ MARITO E FIGLI - PUCCINI LA SPOSERÀ (SI SCRIVEVANO CHIAMANDOSI “TOPISIA” E “TOPISIO”) , LA TRADIRÀ, TENTERÀ DI LASCIARLA SENZA MAI RIUSCIRCI PERCHE’ SI ERA INVAGHITO DELLA GIOVANE CORINNA
QUANDO E’ ARRIVATO IN ITALIA NON LO CONOSCEVA NESSUNO, POI HA CONQUISTATO TUTTI A SUON DI GOL - BREVE STORIA DEL BOMBER DEL GENOA, KRZYSZTOF PIATEK: “QUANDO SONO ARRIVATO NESSUNO DEI MIEI COMPAGNI MI CONOSCEVA E CI SPERAVO. MI SONO DETTO: ‘MAGARI NON LO SANNO NEPPURE I DIFENSORI CHE AFFRONTERÒ’. ESSERE UNO SCONOSCIUTO MI HA DATO UN VANTAGGIO. NEANCHE IO CONOSCEVO I MIEI COMPAGNI. DOPO CHE HO FIRMATO HO ACCESO LA PLAYSTATION E LI HO CERCATI LÌ…”
CAFONALINO - ALL’ELISEO VA IN SCENA IL PROCESSO A KARL MARX: DOMENICO DE MASI INTERPRETA IL FILOSOFO COMUNISTA, ACCUSATO DAL PM FIAMMETTA PALMIERI - FAUSTO BERTINOTTI VESTE I PANNI DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SUL PALCO ANCHE LA PREZZEMOLINA ANNALISA CHIRICO, IL DG DELLA LUISS LO STORTO E ELISA ANZALDO - DA GIANNI LETTA A BRU-NEO VESPA: ECCO CHI C'ERA IN PLATEA...
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
IL DESTINO DELL'INTESTINO - EMIGRARE E ANDARE A VIVERE IN UN ALTRO PAESE CAMBIA IL MICROBIOMA, CIOÈ TUTTI QUEI BATTERI CHE SI TROVANO NEL NOSTRO INTESTINO, PER ACQUISIRE QUELLI DEL NUOVO PAESE DI RESIDENZA, INSIEME AD ALCUNE DELLE SUE MALATTIE PIÙ COMUNI - MA I NUOVI MICROBI NON SONO SUFFICIENTI A COMPENSARE LA PERDITA DI QUELLI NATIVI E…