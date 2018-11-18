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“MI CANDIDO MA LA MIA FAMIGLIA HA UNA PICCOLA RESISTENZA ALL’IDEA” - OSPITE DI “IN MEZZ’ORA”, MINNITI ANNUNCIA CON I SOLITI TENTENNAMENTI LA DECISIONE DI CANDIDARSI A SEGRETARIO DEL PD: “IO IL CANDIDATO DI RENZI? PENSO DI AVER DIMOSTRATO IN QUESTI ANNI DI AVER CAPACITÀ DI AUTONOMIA POLITICA" - "NEL PARTITO SIAMO STATI ARISTOCRATICI, LA MIA SINISTRA E' PER I DEBOLI"
RYANAIR, EASYJET E LE ALTRE: ECCO LE 6 “TASSE OCCULTE” DELLE COMPAGNIE AEREE LOW COST - È UNO DEI MODI GRAZIE AI QUALI I GRUPPI RIESCONO A MANTENERE PREZZI BASSI: CARICANO COSTI AGGIUNTIVI SUI CLIENTI PIÙ DISTRATTI. TALVOLTA MOLTO SALATI - UNA BRUTTA SORPRESA PER MIGLIAIA E MIGLIAIA DI VIAGGIATORI…
ALDO LIVELLO - I PRIMI 40 ANNI DI MONTANO: “SPERO DI CAZZEGGIARE FINO A 100 ANNI. SE CAZZEGGIARE SIGNIFICA SORRIDERE, ESSERE DIVERTENTE - I CARABINIERI? NON VOLEVANO PARTECIPASSI A ‘L'ISOLA DEI FAMOSI’. NON CI SONO ANDATO, MI DIMISI. PECCATO, CI STAVO BENE NELL'ARMA. FORSE ERO TROPPO AVANTI COI TEMPI…”
CAFONALINO - ALL’ELISEO VA IN SCENA IL PROCESSO A KARL MARX: DOMENICO DE MASI INTERPRETA IL FILOSOFO COMUNISTA, ACCUSATO DAL PM FIAMMETTA PALMIERI - FAUSTO BERTINOTTI VESTE I PANNI DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SUL PALCO ANCHE LA PREZZEMOLINA ANNALISA CHIRICO, IL DG DELLA LUISS LO STORTO E ELISA ANZALDO - DA GIANNI LETTA A BRU-NEO VESPA: ECCO CHI C'ERA IN PLATEA...
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
IL DESTINO DELL'INTESTINO - EMIGRARE E ANDARE A VIVERE IN UN ALTRO PAESE CAMBIA IL MICROBIOMA, CIOÈ TUTTI QUEI BATTERI CHE SI TROVANO NEL NOSTRO INTESTINO, PER ACQUISIRE QUELLI DEL NUOVO PAESE DI RESIDENZA, INSIEME AD ALCUNE DELLE SUE MALATTIE PIÙ COMUNI - MA I NUOVI MICROBI NON SONO SUFFICIENTI A COMPENSARE LA PERDITA DI QUELLI NATIVI E…