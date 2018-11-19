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COSA ASPETTATE? METTETEVI ALLA PROVA CON IL CRUCI-DAGO, IL CRUCIVERBA PIÙ DIVERTENTE DELLA RETE – SFIDATE GLI AMICI E VOI STESSI CON LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER NOI DAL MITICO BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE – UNA SFIDA PER VERI CERVELLONI-
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SPRINGSTEEN ON BROADWAY! “MAI FATTO UN LAVORO ONESTO. NESSUN ORARIO D'UFFICIO E NEMMENO LAVORI MANUALI DURI. EPPURE PER TUTTA LA VITA NON HO FATTO ALTRO CHE PARLARE DI LAVORO” – IL BOSS PORTA IN SCENA SOGNI FALLITI, CHITARRE INFUOCATE E POLITICA: ATTACCA LE NORME DI TRUMP SULL'IMMIGRAZIONE E CONDANNA “LA PERICOLOSA STUPIDITÀ DI CHI VUOLE METTERE L' AMERICA CONTRO L'AMERICA” - VIDEO
CHIAMATE LA N-EURO - SCHOLZ, MINISTRO DELLE FINANZE TEDESCO: ''SONO TUTTI D'ACCORDO SUL BILANCIO UNICO DELL'EUROZONA''. MA COME? SALVINI NEL FRATTEMPO MINACCIAVA IL VETO. TRIA COSA DICE? SAVONA, MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, CHE NE PENSA? - BRUNETTA, CHE E' DELLO STESSO DI PARTITO DELL'ULTRA-EUROPEISTA TAJANI: ''COME FORZA ITALIA ESPRIMIAMO LA NOSTRA TOTALE CONTRARIERÀ ALL'IDEA DI CREARE UN BILANCIO EUROPEO. CONTE RIFERISCA IN PARLAMENTO''
SPRUZZI DI SPREAD SUL GOVERNO - IL DIFFERENZIALE ARRIVA A 322, L'ABI AVVERTE I GIALLOVERDI: ''SE NON SCENDE, CI SARÀ L'IMPATTO SU MUTUI E PRESTITI''. ALCUNI ISTITUTI HANNO GIÀ CORRETTO AL RIALZO LE COMMISSIONI - GLI INVESTIMENTI DEI GESTORI ESTERI? A SETTEMBRE, CHE PURE ERA INIZIATO CON UN RECUPERO DEI MERCATI, LE VENDITE DEI NON RESIDENTI DI BTP SONO STATE DI 1,5 MILIARDI. MENO DEI 17,8 DI AGOSTO MA PUR SEMPRE IN PASSIVO
È ARRIVATO MINORITY REPORT – SI CHIAMA “X-LAW” ED È UN CERVELLONE CHE PREDICE DOVE E QUANDO VERRÀ COMMESSO UN REATO, PROPRIO COME NEL FILM DI SPIELBERG – CREATO DALLA QUESTURA DI NAPOLI, LAVORA SEGUENDO UN “MODELLO EURISTICO” E A VENEZIA HA PERMESSO DI ARRESTARE UN LADRO IN FLAGRANZA: ECCO COME HA FATTO – VIDEO
AL DI LA’ DEL BENE E DEL MALE-SANI: “MI DANNO DELL’UBRIACONE MA IO PASSO MESI SENZA BERE VINO” – L’EX TECNICO DELLA FIORENTINA E DEL PARMA A “SKY SPORT”: "MI SAREBBE PIACIUTO GUIDARE UNA NAZIONALE, OGGI PRODUCO VINO MA NON HO MAI DETTO CHE SMETTO DI ALLENARE" – WHATSAPP? MAI AVUTO. SE UN PRESIDENTE MI VUOLE, DEVE MANDARMI UN SMS" – "I SOCIAL? SONO PERICOLOSI": ECCO PERCHE’ - VIDEO
CAFONALINO - ALL’ELISEO VA IN SCENA IL PROCESSO A KARL MARX: DOMENICO DE MASI INTERPRETA IL FILOSOFO COMUNISTA, ACCUSATO DAL PM FIAMMETTA PALMIERI - FAUSTO BERTINOTTI VESTE I PANNI DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SUL PALCO ANCHE LA PREZZEMOLINA ANNALISA CHIRICO, IL DG DELLA LUISS LO STORTO E ELISA ANZALDO - DA GIANNI LETTA A BRU-NEO VESPA: ECCO CHI C'ERA IN PLATEA...
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
IL DESTINO DELL'INTESTINO - EMIGRARE E ANDARE A VIVERE IN UN ALTRO PAESE CAMBIA IL MICROBIOMA, CIOÈ TUTTI QUEI BATTERI CHE SI TROVANO NEL NOSTRO INTESTINO, PER ACQUISIRE QUELLI DEL NUOVO PAESE DI RESIDENZA, INSIEME AD ALCUNE DELLE SUE MALATTIE PIÙ COMUNI - MA I NUOVI MICROBI NON SONO SUFFICIENTI A COMPENSARE LA PERDITA DI QUELLI NATIVI E…