COSE MAI VISTE: ‘STRISCIA’ SCOPRE CHE NELLA SIGLA DELL’’ISOLA DEI FAMOSI’ APPARE PER UN NANOSECONDO IL DIRETTORE DI CANALE5 GIANCARLO SCHERI TRASFORMATO IN UNA CHIMERA: UN TERZO ASINO, UN TERZO GIRAFFA (COL CUORE LONTANO DALLA TESTA) E UN TERZO CONIGLIO - CHI AVRÀ INFILATO QUESTO ‘EASTER EGG’ E QUALE MESSAGGIO VOLEVA MANDARE? (VIDEO)

Il direttore di Canale5 sbeffeggiato nella sigla dell''Isola dei Famosi'

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

giancarlo scheri nella sigla dell isola dei famosi

Quello che è successo ha davvero dell’incredibile. Oltre ad essere di una gravità assoluta. Striscia la Notizia ha svelato che durante la sigla finale dell’ultima puntata trasmessa dell’Isola dei Famosi 2018 è comparso, per pochissimi secondi, un fotomontaggio in cui, sullo sfondo della sede Mediaset di Cologno Monzese, la testa di Giancarlo Scheri – direttore di Canale 5 – con tanto di orecchie da asino appariva su un corpo gigante metà giraffa e metà coniglio. Per il tg satirico la responsabile di tale sfottò sarebbe Magnolia. Ficarra e Picone, poi, spiegano così il significato del fotomontaggio:

“In pratica hanno detto: è un asino, è una giraffa che ha il cervello lontano dal cuore, e sotto sotto è un coniglio”

L’affronto sarebbe la testimonianza dei rapporti tesi tra Mediaset e la casa di produzione dell’Isola in seguito al canna gate. Ci riesce persino difficile credere che Magnolia o chiunque altro si sia spinto a tanto, per questo motivo avremmo voluto verificare la cosa, purtroppo però il video caricato online, sia da Mediaset On Demand che da Infinity, si interrompe poco prima di quel momento. Tale circostanza ci lascia pensare che Mediaset, accortasi del fattaccio, abbia già “rimediato”. Anche alcuni spettatori da noi interpellati confermano di aver visto lo Scheri versione asino.

Se Magnolia fosse davvero la responsabile è ipotizzabile quanto auspicabile che Mediaset prenda dei provvedimenti. Sì, ma quali? Allo stesso tempo riesce difficile pensare che qualcuno di Magnolia abbia agito senza che qualcuno di Mediaset se ne accorgesse o avvallasse lo sfottò.

Giova ricordare che proprio l’Isola dei Famosi ha spianato di nuovo la strada a Magnolia in quel di Cologno dopo anni in cui la società fondata da Giorgio Gori e Ilaria Dallatana, per usare un eufemismo, non era così benvoluta.