COSI' E' SE VI PARE - UNA SERIE DI ESILARANTI ILLUSIONI OTTICHE CHE PORTANO ALLA CONCLUSIONE SBAGLIATA, TRA GATTI CAMUFFATI, STRANI ORECCHINI, CANI-MUFFIN E NUDITA'

Diane Leeming per ‘The Sun’

persone come orecchini

Il cervello umano è in grado di filtrare i milioni di informazioni che riceve, aiutandoci a dare un senso alle cose. Qualche volta, però, le informazioni confondono e portano alla conclusione sbagliata, come dimostra questa carrellata di foto, dove gli orecchini sono in realtà persone, la borsetta non è che un cane e il muffin sembra a tutti gli effetti un volpino.

muffin a forma di cane illusioni ottiche illusione ottica il cane borsetta illusione ottica copia 2 biscottone di riflesso illusione ottica copia gatto camuffato albero sospeso la posa perfetta occhiali con occhi