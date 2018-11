COSTA QUEL CHE COSTA - DICAPRIO FESTEGGIA IL COMPLEANNO ALLO 'SPRING PLACE' DI BEVERLY HILLS, ULTIMA CREAZIONE DELL'ITALIANO FRANCESCO COSTA, DI CUI È ANCHE SOCIO - ALLA SERATA C'ERANO JAY-Z E BEYONCÉ, GWYNETH PALTROW E BRAD FALCHUCK CON JENNIFER ANISTON, OLTRE A UNA VAGONATA IMBARAZZANTE DI BELLE RAGAZZE…

sala musica spring place

DAGONEWS - Come mai DiCaprio ha festeggiato allo Spring Place di Los Angeles, creato dall'italiano Francesco Costa? Perché il divo di Hollywood non solo è socio della scuderia di Costa in Formula-E, ma sarebbe entrato anche nel capitale dei club privati di ultralusso che sono stati inaugurati a Beverly Hills e New York…

Claudia Casiraghi per www.vanityfair.it

SPRING PLACE NEW YORK

Quarantaquattro anni, festeggiati allo scoccare della mezzanotte. Quella del giorno prima, però. Leonardo DiCaprio, in barba ad ogni scaramanzia, ha celebrato il proprio compleanno venerdì sera. Una fonte anonima, una delle tante che si professano vicine all’attore, ha raccontato al magazine People come DiCaprio, nato l’11 di novembre, abbia scelto lo Spring Place di Los Angeles per la propria festa: un club privato, di recente apertura.

BERT HEDAYA LEONARDO DI CAPRIO GILDO PASTOR FRANCESCO COSTA

Tra gli invitati, i primi ad arrivare sarebbero stati Jay-Z e Beyoncé, ma la coppia avrebbe rifiutato di partecipare alle danze.

Seduti vicino alla pista da ballo, i coniugi Carter si sarebbero limitati ad ascoltare le (proprie) canzoni. Più scatenati, invece, Tony Romo e Chace Crawford, che, secondo la fonte anonima, avrebbero passato l’intera serata tra battute, risate, grandi balli e brindisi, volti a celebrare un periodo prolifico della vita di DiCaprio.

L’attore, che al proprio compleanno ha invitato anche gli sposini Gwyneth Paltrow e Brad Falchuck oltre alla collega Jennifer Aniston (arrivata insieme a due amiche), ha da poco finito le riprese di Once upon a time in Hollywood, film con il quale ha rinnovato il sodalizio con Quentin Tarantino.

FRANCESCO COSTA E LEONARDO DI CAPRIO IN GIRO PER SOHO

Grandi assenti dalla festa, almeno secondo la ricostruzione della fonte, Rihanna, Camila Morrone, la nuova (e giovanissima) fiamma del premio Oscar, e l’amico Tom Hardy.

party esclusivo allo spring place dining spring place bar spring place leonardo dicaprio leonardo dicaprio quentin tarantino leonardo dicaprio damine hirst leo dicaprio FRANCESCO COSTA E LEONARDO DI CAPRIO IN GIRO PER SOHO