Azzurra Della Penna per “Chi”

IL DECALOGO PER TENERSI IL TOYBOY BY LORY DEL SANTO

Dagli ogni comodità, pretendi tutto

il suo tempo, lascialo nell’incertezza del futuro... E sarà sempre tuo

ZERO PRESSIONE

Quello che cerca un ragazzo più giovane da una donna più matura è una storia vissuta con leggerezza, senza dover pensare sempre a come fare lo slalom fra l’altare, il mettere al mondo qualche figlio e il trovare il lavoro fisso. E senza dover rispondere ai soliti: «Dov’eri? Con chi eri?». Siete grandi, lo sapete già che cosa fa e dove va.

PERFEZIONE

Tocca a lui, evviva! Voi siete come siete, speciali e, nel corso del tempo, l’avete capito. La sicurezza rende belle.

ORGANIZZAZIONE

LORY DEL SANTO

Gli uomini si annoiano, gli uomini più giovani si annoiano ancora di più. Per fortuna che voi sapete scegliere. Il film più bello, il ristorante più giusto, le luci perfette...

CONSIDERAZIONE

Ditegli: «Sei bellissimo». La nuova generazione di maschi è più vanitosa delle donne di qualsiasi età.

ADULAZIONE

Ditegli anche: «Sei il più bello di tutti». La nuova generazione di maschi è quasi più competitiva delle donne di qualsiasi età. Quasi.

RELAZIONE

lory del santo marco cucolo

La donna matura ha tutto quello che lui vuole: una bella casa, sicurezza economica, buone conoscenze... Lui, dalla sua, ci mette tutto il suo tempo. E la storia dura finché lui non sa bene cosa fare nella vita. I giovani si mettono con quelle più grandi per una qualche comodità. Sempre. A prescindere dall’essere uomini o donne. Anche se sei bella come Sharon Stone.

TRASFORMAZIONE

Magari appena l’avete conosciuto aveva sopracciglia da cavernicolo e indossava calzettoni molli di spugna, la camicia sotto la felpa e usava il borsello (la lista è lunga). Bene, è solo un brutto anatroccolo che aspetta di diventare un cigno. Se lo aiutate non siete delle oche.

lory del santo marco cucolo

SEDUZIONE

Il talamo è il regno del divertimento e lui ci mette tutto il suo entusiasmo. Apprezzatelo!

ANIMAZIONE

Quel che vi piace è divertirvi: lui, divertendosi, vi diverte e viceversa (ma basta già la prima).

RIANIMAZIONE!!!

Se qualcosa viene a mancare alla voce numero nove, non c’è problema, guardare il film Alfie per credere e, soprattutto, per capire che siamo nate per cambiare P. S. E che quello dopo sia ancora più giovane. Perché più sono giovani e più si ha successo: l’avidità di sapere e di conoscere è immensa.

