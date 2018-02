CRACCO E' VIVO E LOTTA CONTRO I FATTORINI - L’EX GIUDICE DI MASTERCHEF: “NELLA PRIMA PUNTATA HANNO INSCENATO IL MIO FUNERALE: CHE CATTIVO GUSTO! PER FARE AUDIENCE SI È DISPOSTI A TUTTO, ANCHE A VENDERE LA MAMMA” – E POI FRIGGE IN PADELLA “DELIVEROO”, LE CONSEGNE DEL CIBO A DOMICILIO - VIDEO

Anticipazione da Spy

«Guardo ancora “Masterchef”, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono i miei fratelli, i miei “figli”. Non potrei mai parlare male di loro». Sul numero di Spy in edicola domani, Carlo Cracco parla dei suoi progetti lontano dalla tv (sta per aprire un ristorante da favola a Milano in Galleria) ma parla del programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, e si toglie un sassolino dalla scarpa: «Nella prima puntata hanno inscenato il mio funerale, non ne sapevo nulla. Ero a casa, stavamo cenando e non guardavo la tv.

A un certo punto hanno cominciato a chiamarmi al telefono... Volevano sapere se ero morto davvero. L’ho trovato un po’ kitsch, di cattivo gusto. Anche perché non si è mai fatta una cosa del genere in televisione. Al Festival di Sanremo non ho mai visto fare il funerale al conduttore precedente. Però è anche vero che la televisione per fare audience è disposta a tutto: a vendere la mamma, la nonna, la suocera, la nuora e a vendere la pelle dell’orso ancora prima di averla cacciata. E quindi anche a fare il funerale a Cracco».

«Il mio obbiettivo è sempre quello di diffondere la cultura del cibo. Ora sono impegnato verso una nuova frontiera, quella del mangiare bene per stare bene. Adesso va di moda il deliveroo (consegne a domicilio, ndr). Vedo tantissimi ragazzi in giro per le città in bicicletta a consegnare cibo nelle case lavorando in certe condizioni e sottopagati... però la gente è convinta che sia una figata. Ma perché farsi portare una pizza che da quando esce dal forno a quando arriva a casa è fredda e non è più buona? Quel servizio non è cultura del cibo, è un concetto sbagliato che abbassa la qualità. È la classica via di mezzo... piuttosto esci e vai al ristorante, oppure stai a casa e te lo prepari tu».

