www.ascoltitv.it - Ieri, 26 febbraio, Maurizio Crozza ha aperto la puntata di Che fuori tempo che fa con la sua consueta copertina satirica. Il comico si è collegato con Fabio Fazio chiedendogli di dissociarsi anticipatamente da quello che stava per dire, poi ha sparato “la bomba”: lui odia i milanesi. Li odia perché quando nevica buttano il sale, puliscono, fanno funzionare i trasporti e lasciano le scuole aperte. Sono proprio degli st**nzi!

I milanesi – ha continuato il comico – non colgono la magia, come invece la colgono a Roma, visto che quando scendono due fiocchi in croce si chiedono spaesati che cosa sia e sentenziano che non possono andare a lavorare. Al tentativo di Fazio di dire che non è vero, Crozza ha risposto: se fossimo stati a Roma, a quest’ora saremmo stati a casa in pigiama, come Giancarlo Magalli.

Da www.repubblica.it - Nella copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza commenta ironicamente i disagi causati dalla nevicata che ha bloccato la città di Roma: "E' difficile valutare quanta neve sia scesa sulla capitale, magari uno guarda le strade e sembrano 5 cm, ma bisogna anche calcolare che sotto c'è una buca di mezzo metro".

Poi, sulla sindaca Raggi, aggiunge: "E' stata ineccepibile, non si è fatta cogliere impreparata: ai primi fiocchi è andata a una conferenza sul clima in Messico, che è come se il capo dei pompieri durante un incendio andasse alla Maldive per una conferenza sulla scottatura da spiaggia"

