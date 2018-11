DACCI OGGI IL NOSTRO “FURBIZIO” QUOTIDIANO – ORMAI OGNI GIORNO CI TOCCA VEDERE CORONA IN VERSIONE GANGSTA CHE MINACCIA QUALCUNO. L’ULTIMA INTEMERATA DELL’EX GALEOTTO È CONTRO UN SUO EX AMICO (O AMICA?): “LE PERSONE CHE HANNO FATTO QUELLO CHE HANNO FATTO PAGHERANNO LE PENE DELL’INFERNO” – “STIAMO LAVORANDO CON LE ISTITUZIONI”. IL DESTINATARIO DEL SUO MESSAGGIO È… – VIDEO

VIDEO! CORONA CONTRO L'EX AMICO

Da www.ilfattoquotidiano.it

corona all'ex amico 'pagherai le pene dell'inferno' 5

“Le persone che hanno fatto quello che hanno fatto pagheranno le pene dell’inferno”. Non si sa a chi si riferisca Fabrizio Corona in questo video messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories, ma quel che è certo è che l’ex re dei paparazzi è davvero furioso. “Non è vero che non succederà niente, stiamo solo lavorando con le Istituzioni”, dice ancora, mostrandosi prima amareggiato e poi arrabbiato. Le ipotesi sul possibile destinatario del suo sfogo si stanno moltiplicando in Rete: Corona ha lasciato intendere solo che si tratta di una persona che è stata sua amica per quindici anni.

