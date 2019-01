DAGONEWS DALLA RAI, LOTTA FRATRICIDA - DELIRIO FRECCERO: PRESTA CANCELLA LA CONFERENZA STAMPA DI 'SUPERBRAIN' VISTO CHE RAI2 METTERÀ IL CAMPIONE D'ASCOLTI 'THE GOOD DOCTOR' CONTRO PAOLA PEREGO. NON SOLO: IERI SU RAI2 LO SPECIALONE SU CELENTANO (CON TUTTI MATERIALI DI RAI1) HA FATTO OLTRE IL 14% E RAI1 SI È DOVUTA GIOCARE 'HEIDI' PER NON FINIRE SOTTO - L'INCONTRO FRECCERO-DE SANTIS E I RUMORS: SE CALA LO SHARE DELL'AMMIRAGLIA, È UN DANNO PER LA PUBBLICITÀ

''E’ nata una Rockstar finalmente'' twitta Il portavoce di Fabrizio Salini entusiasta, come uno che si è insediato da poco in un'azienda nella quale tutto va bene, ho come uno che fa il portavoce del direttore di Raidue, non dell'amministratore delegato dell'intera baracca.

freccero de santis

Ma nei corridoi dei piani alti di viale Mazzini (gli stessi nei quali il neo direttore del Tg1 Giuseppe Carboni va regolarmente in pellegrinaggio a prendere perle di saggezza dall'ex direttore generale Orfeo), le sortite della Rockstar Carlo Freccero, e il silenzio dell'amministratore delegato Fabrizio Salini e del consiglio di amministrazione capitanato da Marcello Foa sulla selvaggia contro-programmazione avviata da Rai 2 contro l'Ammiraglia Rai 1, vengono senza tanti complimenti definite come anticipazioni di guai grossi, addirittura, trattandosi di un'azienda pubblica, di danno erariale.

curve rai1 rai2

Sì, perché non è solo questione che durante la conferenza stampa del 3 gennaio Freccero abbia dato pubblicamente dell'imbecille alla giornalista della Stampa, suscitando le ire del quotidiano di Torino che gli ha già risposto per le rime e che ora lo tiene d'occhio, proprio sullo scippo a Rai 1 della serie “The Good Doctor”;

non è solo che a Clemente Mimun direttore del TG5 e uno degli uomini forti di Mediaset sia scappata la dichiarazione che così si fa davvero un grande favore all'azienda che sarebbe concorrente;

curve rai1 rai2

non è neanche soltanto che Lucio Presta abbia perso di brutto la pazienza, abbia annullato la conferenza stampa prevista per il lancio del programma e oggi, al grido di “ Mi dichiaro ufficialmente un imbecille”, guidi la rivolta di agenti e produttori esterni della Rai che osservano il danno che questa concorrenza può portare.

Per ora e’ danneggiato l'esordio del nuovo programma condotto dalla moglie di Presta, Paola Perego, Superbrain, con la contro-programmazione di The Good Doctor alla stessa ora la stesso sera, ma l'andazzo è molto generale è la conseguenza potrebbe essere estrema perché si danneggia la rete che è la cassaforte dell'azienda, e se Rai 1 perde anche solo un punto, gli investitori si spaventano e scende la raccolta pubblicitaria, sono guai.

celentano

Ora, i tre episodi di 'The Good Doctor' trasmessi da Rai2 in replica sono stati visti, rispettivamente, da 1.338.000 (share 5.28%), da 1.998.000 (share 8.37%) e da 1.855.000 (share 9.13%). E gli analisti degli ascolti fanno notare che il programma ha raccolto oltre il 10% tra gli over 65, ovvero nel pubblico di Rai1. Dato che naturalmente preoccupa il team di 'Superbrain” all'esordio.

the good doctor

Non basta, ieri sera è andato in onda un programma su Celentano in buona parte ricavato dalle teche rai. Ora, non solo Celentano è da sempre un prodotto di Rai1 ma obiettivamente il programma messo insieme dal neo direttore Freccero sembra aver tirato la volata a Adrian, prodotto di Canale5 di imminente programmazione.

Per rispondere al quale quindi la prima rete ha dovuto schierare il suo film più forte di questo periodo, quindi spendere soldi per reagire alla contro programmazione di Rai 2. Quando mai infatti Rai2 avrebbe fatto il 14% se non prendendosi il pubblico di Raiuno e togliendole la programmazione? In ogni caso, senza Celentano il film Heidi avrebbe fatto almeno il 24%.

lucio presta

Che cosa rispondono i responsabili della gestione, alcuni dei quali già tornati dalle vacanze di Natale? Per ora l'unico tentativo è quello di far credere che tutto va bene madama la marchesa, facendo trapelare attraverso agenzia di stampa la notizia di un incontro tra il direttore di Raiuno Teresa De Santis e Carlo Freccero, nel corso del quale i due avrebbero concordato sulla complementarità delle loro azioni alla ricerca di un pubblico più vasto. Chi c'era in quel bar ha visto un informale caffè e nessun accordo. La De Santis per ora tace ma mercoledì a Sanremo terra’ una conferenza stampa per il festival nel corso della quale domande sul gran pasticcio sono attese e previste.

lucio presta cancella la conferenza stampa di superbrain

Come sempre in RAI, i grandi scazzi nazionali sono trasmessi in anteprima e cinemascope. Sugli schermi Grillini e compagni in caduta libera di voti contro il Truce Salvini. Peccato che sia un’ azienda.

