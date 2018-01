DAGOSPIA, IL ‘MUST-READ’ DELL’ELITE ITALIANA - L’ARTICOLO DI ‘POLITICO’ SU QUESTO DISGRAZIATO SITO FINISCE SU ‘FATTO’, ‘MESSAGGERO.IT’ E ‘GIORNALE’: ‘DAGO ESCE DAI CONFINI NAZIONALI E SBARCA IN EUROPA. STRUMENTO INSOSTITUIBILE PER POLITICI E BANCHIERI TRA GOSSIP E PORNOGRAFIA SOFT’

1.L’ARTICOLO DI ‘POLITICO.EU’ SU DAGOSPIA, IN VERSIONE ORIGINALE E TRADOTTA

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dagospia-international-ndash-ldquo-politico-rdquo-sito-analisi-165060.htm

2.POLITICO ELOGIA DAGOSPIA: "È IL GURU DELL' ÉLITE ITALIANA"

Dal Fatto Quotidiano

roberto d agostino (1)

Il sito d' informazione Dagospia supera i confini nazionali e arriva su una testata europea, nel dettaglio sul sito di politico.eu (il fratello europeo della famosa testata di Washington). Un ritratto del fondatore Roberto D'Agostino che, con "capelli lunghi e barba alla ZZ-Top, coperto di tatuaggi e anelli con i teschi" viene descritto nella sua eccentricità. I contenuti del sito sono presentati come il "must-read" per l' élite italiana.

"Dagospia è uno strumento insostituibile per la classe dirigente, senza il quale non potrebbero vivere - è la citazione di Filippo Ceccarelli, cronista di La Repubblica - . Sono un giornalista e lo consulto almeno due volte al giorno. Se fossi un banchiere o un politico probabilmente lo consulterei ancora più spesso".

C'è poi il racconto della sede, la casa affacciata sul Lungotevere dove si è accolti da un crocifisso gigante di Damien Hirst e che sul balcone ha due statue: una di Mao Tse Tung e una di Silvio Berlusconi. Si racconta come dal 2000 ad oggi, quello di D'Agostino è diventato "un impero", capace, tra scandali politici, gossip sulle star e "pornografia soft" di influenzare la politica italiana. "In un paese serio - dice D' Agostino - Dagospia non esisterebbe".

3.DAGOSPIA LETTURA OBBLIGATA

DAGOSPIA E POLITICO - DA IL MESSAGGERO

Da il Giornale

«Politico», un sito di analisi ritenuto assai autorevole e influente a Washington e Bruxelles, ha «incoronato», con un articolo pieno di complimenti, il sito di gossip e informazione fondato da Roberto D' Agostino nel 2000.

«Il cocktail di contenuti - un mix inebriante di scandali politici, gossip di celebrità e pornografia softcore - è diventato una lettura obbligata per l' élite italiana», si legge nell' articolo pubblicato da «Politico» e subito linkato da «Drudge report», un seguitissimo sito di informazione Usa di orientamento conservatore.

4.DAGOSPIA SBARCA IN EUROPA, POLITICO: «L'IMPERO DI D'AGOSTINO, GURU DELL'ÉLITE ITALIANA»

DAGOSPIA LETTURA OBBLIGATA - DA IL GIORNALE

Da www.ilmessaggero.it

Dagospia varca i confini nazionali e sbarca in Europa, precisamente sul sito di politica internazionale politico.eu. Il fondatore Roberto D'Agostino, «capelli lunghi e barba alla ZZ-Top, coperto di tatuaggi e anelli con i teschi», è dipinto come assai diverso dal classico politico italiano, ma i contenuti del suo sito sono, si legge nel pezzo, il "must-read" per l'elite italiana».

L'eccentricità, racconta Politico, si riflette già nel luogo dove Dagospia nasce: la casa affacciata sul Lungotevere dove si viene accolti da un crocifisso gigante di Damien Hirst e sul balcone ci sono due statue: una di Mao Tse Tung e una di Silvio Berlusconi.

Dal 2000 ad oggi, quello di D'Agostino è diventato «un impero», capace, tra scandali politici, gossip sulle star e «pornografia soft» di influenzare la politica italiana. D'altra parte - citazione di D'Agostino - «in un paese serio Dagospia non esisterebbe».

INTERVISTA A DAGO SU POLITICO LINKATA DA DRUDGE REPORT DAGOSPIA GURU DELL ELITE ITALIANA - DA IL FATTO DAGO INTERVISTATO DA POLITICO