Andrea Secchi per “Italia Oggi”

A settembre crescono gli utenti giornalieri di Internet, secondo i dati diffusi da Audiweb, anche se molti siti di informazione sono in calo rispetto al mese precedente. Nel giorno medio la total audience è stata di 33,5 milioni di persone contro i 32,2 milioni di un mese prima, +4%, grazie soprattutto agli utenti da pc, che con il ritorno in ufficio e nelle case sono arrivati a 11,7 milioni (+19,4%). La fetta maggiore resta comunque sempre agli smartphone, 27,7 milioni (+1,8%), mentre i tablet sono stati utilizzati da 5,4 milioni di utenti unici al giorno (+3,8%). Ovviamente i navigatori utilizzano spesso anche più di uno di questi dispositivi.

Come mai allora molti siti di news sono in calo quando sarebbe normale aspettarsi il contrario? Il motivo potrebbe essere che il confronto dei dati di settembre con quelli di agosto risente dei picchi di audience di quest' ultimo mese, dovuti soprattutto al crollo del ponte di Genova. Accade così che Repubblica, primo brand con 2,8 milioni di utenti, sia in calo del 12,7%, Corriere della Sera (con il paywall) scende dell' 1,3% a 2,33 milioni di utenti, TgCom24 del 3,6% a 1,95 milioni. In calo ancora Citynews, quarto sito secondo Audiweb, con un -3,9%, poi il Fatto -3,5%, Giornale -16,5%, Sole 24 Ore -4,7%, Huffington Post -5,6%, Quotidiano.net -3,8%. L' audience delle agenzie di solito si muove segnalando appunto la presenza nel mese di eventi particolarmente importanti e infatti l' Ansa è calata del 17,4%, l' Agi del 30,6%, mentre Adnkronos si è mossa in controtendenza con un +8,2%.

Si trovano però anche alcune testate in crescita: Fanpage (+6,5%), Messaggero (+4,8%), Stampa (+1,1%), Donna Moderna (+9,4%) tutte nella top ten. Ancora scorrendo la classifica, Leggo +28,7%, Libero Quotidiano +26,7%, Lettera 43 +26%, Business Insider Italia +28,6%, Milano Finanza +4,7%, Tempo +6%, oltre a diversi siti di periodici come si nota in tabella.

Libero, insieme con Business Insider e Leggo sono fra i siti cresciuti maggiormente sugli smartphone nel mese, a ritmi del +41,2%, +32,9% e +31,3% rispettivamente. Proveniendo ormai da questi dispositivi la maggior parte del traffico, l' andamento generale mensile dipende da quando il sito performa bene o meno sul mobile.

Particolare, invece, l' andamento dei siti sportivi a settembre: la Gazzetta dello Sport torna al quinto posto dal sesto con un +9,5%, Tuttosport ha registrato un calo del 21,2%, Corriere dello Sport del 2%, mentre scendono anche i siti che fanno i picchi durante il calciomercato (ad agosto si conclude), TuttoMercatoWeb -31,2% e Calciomercato.com -37,2%. Le tv e le radio si rianimano dopo le ferie estive.

Eccettuati infatti i siti di Sky Tg24 (-37,5%), Rai News (-16,6%), su cui vale il discorso fatto prima, e di Eurosport (-20,5%) tutti gli altri sono in crescita. SkySport con la nuova rilevazione è sempre primo (+7,2%), poi ci sono RaiPlay +37%, Mediaset Play (+27,4%, ma i siti del Biscione stanno subendo un riassetto i cui risultati si vedranno fra qualche mese), Fox +1,1%, Rai.it +23,7% e il balzo di La7 a +62,2%. Fra le radio, Deejay +38,8% e 105 a +14,4%.

