douglas aaron meyer

Alberto Dandolo per ‘Oggi’

UNO SHOW TELEVISIVO CORTEGGIA IL FIGLIO DI BRIGITTE NIELSEN

Si chiama Douglas Aaron, 25, calca le passerelle di moda più importanti del mondo ed è figlio di Brigitte Nielsen, 55, e dell’ex pilota Raoul Meyer. Per l’aitante modello ben presto si apriranno le porte della tv. In quale famoso show potremo apprezzarne le doti? Ah, saperlo...

IRENE PIVETTI EVITA LA TV E LAVORA CON LA CINA

paola turci

Irene Pivetti, 55, negli ultimi tempi sta centellinando le sue ospitate in tv nel ruolo di opinionista. La ragione? Pare che l’ex presidente della Camera sia impegnata a seguire la comunicazione di alcune importanti aziende cinesi in Italia.

PAOLA TURCI SOGNA SANREMO

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo che anche quest’anno avrà come conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni, 67. Si mormora che Paola Turci, 54, sia in pole per partecipare in qualità di concorrente alla kermesse canora. Ci riuscirà?

raoul meyer e brigitte nielsen

RICORDATE MARINA SUMA? E SE ALL’ISOLA...

Vi ricordate Marina Suma, 59? È stata una delle attrici più richieste e più famose negli Anni 80, e poi si è ritirata dalle scene. Si mormora che voglia tornare a lavorare nello showbiz e che accetterebbe con piacere di sbarcare in Honduras per la prossima edizione dell’Isola dei famosi.

marina suma playboy

MANUELA ARCURI ALLA CORTE DI MILLY?

Manuela Arcuri, 41, si è autocandidata alla prossima edizione di Ballando con le stelle: il suo sogno sarebbe infatti entrare nel cast dello show più longevo del sabato sera di Rai 1. Si mormora che Milly Carlucci, 64, stia valutando in queste ore il possibile ingresso dell’attrice nella squadra del programma. Si dice anche che la conduttrice miri a una star delle soap nota in tutto il mondo. Di chi si tratta? Ah, saperlo...

marina suma

CECILIA CAPRIOTTI DIVENTA DEEJAY

Cecilia Capriotti, 42, è da sempre molto richiesta nei salotti tv in qualità di opinionista. Dopo la sua partecipazione lo scorso anno all’Isola dei famosi per la showgirl si sono però anche aperte le porte del mondo della notte: pare sia corteggiata,da locali e discoteche, per il ruolo di deejay. La bella Cecilia farà della sua passione per la musica anche un lavoro?

manuela arcuri halloween

IL CANTANTE È NERVOSO: VUOLE MOLTO DI PIÙ

È un noto cantante prestato alla tv. Si mormora che sia un po’ nervoso perché vorrebbe essere maggiormente valorizzato dal piccolo schermo. A cosa mira e di chi si tratta?

PASSIONE TRAVOLGENTE TRA IL MANAGER E IL BALLERINO

manuela arcuri

Il noto e trasgressivo ballerino sarebbe entrato nelle grazie di un famoso agente televisivo. Si dice anche che tra i due sia scoppiata una travolgente passione. Di chi stiamo parlando?

L’EX TRONISTA ORA FA LO SPOGLIARELLISTA

Gira voce che l’ex tronista sia in gravi difficoltà economiche e che per sbarcare il lunario abbia iniziato a esibirsi come spogliarellista nei locali notturni svizzeri.

jerry cala sapore di sale cecilia capriotti cecilia capriotti brigitte nielsen e douglas aaron meyer brigitte nielsen e douglas aaron meyer irene pivetti