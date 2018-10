DANDOLE-RAI! - PREZIOSI INCASSA RAI PARLAMENTO? - COLETTA SEMBRA L'UNICO A RESTARE AL SUO POSTO - E' FOA CHE PUNTA SU LIETO, E A CHI GLI CHIEDE PERCHE', REPLICA COSI' - TRA I GRANDI ESCLUSI LUDOVICO DI MEO, DATO IN POLE POSITION - L'IPOTESI DI FRECCERO A RAI1 FA TREMARE FIALDINI/TIMPERI - IL POVERO MATANO È STATO SILURATO ANCHE DAI SUOI COLLEGHI DEL TG1

antonio preziosi

Alberto Dandolo per Dagospia

Chi in queste ore di nomine si sta sfregando le mani è il corrispondente Rai da Bruxelles Antonio Preziosi. Le notizie liete per lui non finiscono. Dopo essere convolato a giuste nozze con la giornalista del Tg1 Susanna Lemma, più giovane di lui di 17 anni, abbia messo in cassaforte la direzione di RaiParlamento...

elisa isoardi

L'unico destinato a restare al suo posto dovrebbe essere il direttore di Raitre Stefano Coletta, grande estimatore dei format targati Stand by me, la casa di produzione di Simona Ercolani, in cui Fabrizio Salini ha ricoperto per pochi mesi il ruolo di Direttore Generale, prima di diventare l'AD della tv di Stato...

Casimiro Lieto e' l'uomo del giorno. Autore de La Prova del Cuoco condotta da Elisa Isoardi, è assai stimato da Marcello Foa. E il presidente, a chi gli chiede lumi sul nome, risponde che lavora in Rai da trent'anni, ha insegnato all'università per dieci, ha firmato numerosi programmi ed è considerato da tutti un uomo di prodotto.

Stefano Coletta

Tra i "grandi esclusi" delle prossime nomine figura il vicedirettore di Raiuno Ludovico Di Meo, dato da molti in pole position per la direzione di Raidue e Radiorai. Sembra, invece, che alla fine nessuno dei suoi ipotetici sponsor abbia mai portato davvero il suo nome sul tavolo...

I piu' agitati per il possibile arrivo di Carlo Freccero alla direzione di Rai 1 pare vi sia la coppia Fialdini - Timperi. Come mai? Forse sono preoccupati perche' ieri "La vita in diretta" ha fatto solo 1 punto di share in piu' di Geo su Rai 3? Ah, saperlo...

In Rai gira voce che il nome di Alberto Matano, mezzobusto amato dal governo gialloverde e non solo, sia stato depennato dalla "lista" dei papabili direttori del Tg1 a causa di alcuni colleghi che pur di rafforzare la candidatura di Sangiuliano, avrebbero pesantemente remato contro di lui, tra un tg delle 20 e un altro... Chi sono? Ah, saperlo...

MARCELLO FOA alberto matano freccero gennaro sangiuliano (2)