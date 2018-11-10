DANDOLO FLASH! ASIA ARGENTO CORONIZZATA SARÀ A ''DOMENICA IN'' PER UN'INTERVISTA CORE A CORE CON LA ZIA MARA-
DANDOLO FLASH! ASIA ARGENTO CORONIZZATA SARÀ A ''DOMENICA IN'' PER UN'INTERVISTA CORE A CORE CON LA ZIA MARA-
''XFACTOR'' HA DICHIARATO GUERRA AI FERRAGNEZ! PRIMA L'INQUADRATURA IMPIETOSA DI CHIARA, POI LA CLIP SULL'AFFETTO, L'EMPATIA, I PIANTI E GLI ABBRACCI TRA FEDEZ E RENZA CASTELLI, FASCINOSA CONCORRENTE DELLA SQUADRA DEGLI ''OVER'' CHE HA UN PARTICOLARE FEELING CON IL SUO 'COACH' (VEDERE IL VIDEO PER CREDERE) CHE LE ASSEGNA ''MI SONO INNAMORATO DI TE''
AMERICA FATTA A MAGLIE - BENVENUTI NEL TERZO ANNO DELL'ERA TRUMP: ACCUSE DI BROGLI IN FLORIDA, MINISTRI CACCIATI, LITI CON LA CNN, NOMINE CHE FANNO IMBUFALIRE I DEMOCRATICI. E POI C'È LA FRATTURA DI RUTH BADER GINSBURG, GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA GIÀ ACCIACCATA MA CHE PROMETTEVA DI MORIRE SULLO SCRANNO PUR DI NON LASCIARE UN ALTRO POSTO A TRUMP, CHE POTREBBE SCEGLIERE IL TERZO GIUDICE IN UN MANDATO…
IMPICCARSI AI NUMERI (SBAGLIATI) DI BRUXELLES - LA COMMISSIONE HA TOPPATO LE ULTIME 14 PREVISIONI, E ORA CI DICE CHE L'ITALIA L'ANNO PROSSIMO NON CRESCERÀ COME PREVISTO DAL GOVERNO E CHE IL DEFICIT SARÀ PIÙ ALTO. NELL'ULTIMO LUSTRO CI HANNO AZZECCATO SOLO UNA VOLTA
CALIFORNIA IN FIAMME: ”ALMENO 5 MORTI” – MALIBU EVACUATA, IN FUGA IN 157MILA. TRA LORO ALCUNE STAR DI HOLLYWOOD (DAHARRISON FORD, GUILLERMO DEL TORO E MILEY CYRUS) – IL FUOCO HA DIVORATO 8MILA ETTARI DI VEGETAZIONE – LA CITTA’ DI PARADISE, NELLA ZONA DI SAN FRANCISCO, SAREBBE STATA COMPLETAMENTE DISTRUTTA - VIDEO
L’ITALIA A CACCIA DEL POKER IN CHAMPIONS - LE NOSTRE 4 SQUADRE SONO TUTTE IN CORSA PER GLI OTTAVI: L' EN PLEIN MANCA DAL 2002-2003 – BASTA POCO ALLA JUVE PER PASSARE COME PRIMA - A INTER E ROMA MANCA UN PUNTO, IL NAPOLI NEL GIRONE PIU’ INCERTO – ECCO PERCHE’ I BIANCONERI TIFANO PERCHE’ LE ALTRE TRE ITALIANE ARRIVINO SECONDE
LUCI AL COTRONEON - SVESTITI I PANNI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO LUISS, ROBERTO COTRONEO È PRONTO A RITUFFARSI NELLA TRINCEA DELLA STAMPA CHE CONTA - DA MARCELLO SORGI A ANDREA VIANELLO, DA MARINO SINIBALDI (RIBATTEZZATO ‘SINIBALDO’) A PIER LUIGI CELLI FINO A FRANCA LEOSINI: ECCO CHI C’ERA ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO MEMOIR “NIENTE DI PERSONALE”
MERAVIGLIE PROIBITE – GUERRE, TERRORISMO E INSTABILITÀ POLITICA RENDONO ‘OFF LIMITS’ PER I TURISTI DEI LUOGHI UNICI E SPETTACOLARI: ECCO 20 LOCALITÀ PERICOLOSE CHE, AL MOMENTO, È MEGLIO EVITARE – DALLA CAPITALE DELLO YEMEN SANA'A, TANTO AMATA DA PASOLINI, ALL'EX FORTEZZA DELL'IMPERO ROMANO DIYARBAKIR, IN TURCHIA, FINO ALLA CITTÀ STRETTA TRA MARI E MONTI DI DERBENT, IN RUSSIA…
POMPE FUNEBRI – IL SESSO ORALE STA ALIMENTANDO UN BRUSCO AUMENTO DI CASI DI CANCRO ALLA BOCCA – COME È POSSIBILE? LA RAGIONE È DA RICERCARE NELLA TRASMISSIONE DEL PAPILLOMA VIRUS CHE DAI GENITALI PASSA ALLA BOCCA – NEGLI ULTIMI DECENNI AD AVER INFLUITO SULL’IMPENNATA DI CASI CI SONO ANCHE IL PORNO E LE APP DI INCONTRI…