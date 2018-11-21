stefano sala e dasha dasha dereviankina 10 dasha dereviankina 7 dasha dereviankina 8 dasha dereviankina 6 dasha dereviankina 9
DANDOLO FLASH! COME MAI IL ''GF VIP'' HA MESSO IN CONTATTO TELEFONICO IL MODELLO STEFANO SALA E LA SUA STREPITOSA FIDANZATA DASHA? QUI C'È LA VERA NOTIZIA DEL REALITY. DOMANI LO SCOPRIRETE SU ''OGGI''-
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LA FOLLIERO RENDE FOLLI GLI IMMIGRATI - "SEI UOMO O DONNA? TU HAI IL CAZ**?" – VIDEO: DOPO L’INTERVISTA IN CUI HA DICHIARATO DI AVER PAURA LA SERA PER LE STRADE DI MILANO, LA SHOWGIRL VA IN "TOUR" CON ‘LE IENE’ IN STAZIONE CENTRALE E MANDA IN TILT I MIGRANTI - C'È CHI LE HA CHIESTO: "QUANTO COSTI?" E CHI INVECE "MUORE DALLA VOGLIA DI FAR L'AMORE CON LEI..."- L’IMMIGRATO CHE LE DISSE: "BELLA BOCCA, POM..NI GRATIS?”
AMERICA FATTA A MAGLIE - TRUMP CONSEGNA RISPOSTE SCRITTE AL PROCURATORE SPECIALE MUELLER, SPERANDO DI CHIUDERE IL CASO RUSSIAGATE. CI RIUSCIRÀ? IL COSTITUZIONALISTA DERSHOWITZ: ''NON C'È OSTRUZIONE ALLA GIUSTIZIA, SE LICENZIA IL CAPO DELL'FBI È NEI SUOI POTERI. LO SCANDALO È CHE QUALCUNO NEL SUO STAFF ABBIA INCONTRATO UN AVVOCATO RUSSO DURANTE LA CAMPAGNA? FATELA FINITA, BASTA USARE LA MINACCIA DELLA GIUSTIZIA PER RISOLVERE QUESTIONI POLITICHE''
MANOVRA BOCCIATA? LA BORSA FESTEGGIA: MILANO +1,4% E SPREAD IN CALO A 311 - MAI COSÌ MOSCIA LA VENDITA DI BTP ITALIA (DOMANI ARRIVANO GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E VEDREMO) - MOSCOVICI: ''SALVINI NON È UN EROE, I CONTI NON TORNANO, NÉ A NOI NE ALLE ALTRE ISTITUZIONI. VORREI EVITARE LA PROCEDURA DI INFRAZIONE ALL'ITALIA, MA NO RICATTI. LO SPREAD SALE QUANDO PARLA IL GOVERNO ITALIANO''. TEMPI LUNGHISSIMI: SAPETE QUANDO ANDRÀ TRIA A PARLARE DELLA MANOVRA ALL'EURPARLAMENTO? A GENNAIO!
ASINI E MULETTI - SBAGLIA MANOVRA ALL’INTERNO DI UN MAGAZZINO E FA CROLLARE L’ENORME STRUTTURA DOVE ERANO APPOGGIATE LE MERCI STOCCATE – IL RISULTATO È UN DEVASTANTE EFFETTO DOMINO CHE LASCIA SOLO CUMULI DI MACERIE (VIDEO)
IL CALCIO CHE VERRA’ - NEL 2024 NASCERÀ LA 'SUPERCHAMPIONS': UN TORNEO SUL MODELLO 'NATIONS LEAGUE' CON POSTI PIÙ SICURI PER I GRANDI CLUB E PROBABILI PROMOZIONI DALLE ALTRE 2 COPPE (DAL 2021 CI SARA' UNA TERZA COPPA EUROPEA) - “MA NON È DETTO CHE IL CAMPIONATO SI SPOSTI AL MERCOLEDÌ E LA CHAMPIONS NEL WEEKEND”, SPIEGA IL NUMERO 1 DELL’UEFA CEFERIN - L'INTESA COL PRESIDENTE ECA AGNELLI
CAFONALINO - FESTA CON CINQUECENTO INVITATI ALL'AUDITORIUM DI ROMA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SEI CON ME” SCRITTO DA FRANCA FENDI, TERZA DELLE CINQUE SORELLE FONDATRICI DEL GRUPPO - DA ENRICO VANZINA A MASSIMO GRAMELLINI, DA ROBERTO CAPUCCI A STEFANIA PRESTIGIACOMO: ECCO CHI C’ERA
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
AVETE FIATO CORTO, PALPITAZIONI, NAUSEA E SUDORAZIONE QUANDO VEDETE UN CLOWN? ALLORA SIETE AFFETTI DA COULROFOBIA, UN DISTURBO POCO NOTO APPROFONDITO PURE NEI MANUALI DI PSICOLOGIA - MA PERCHE' QUESTA MASCHERA INCUTE TIMORE? L'ESASPERATA OSTENTAZIONE DI FELICITÀ VEICOLATA DAI PAGLIACCI, AGISCE SULL'INCONSCIO SUGGERENDOGLI DI STARE ALLERTA DA…